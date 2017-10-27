Сирия новости 27 октября 16.30: в Даръа ликвидировано два боевика ССА, ИГ удерживает мирных жителей в районе боестолкновений в Хаме

В Избранное

Сирия, 27 октября. Два боевика ССА ликвидировано в Даръа, в Хаме террористы ИГ1 не выпускают мирных жителей из поселения в эпицентре боевых действий, армия Ирака продвигается к Аль-Каиму. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, Алеппо и Хаме.

«Исламское государство»: удерживает мирных жителей в эпицентре боевых действий в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Хомсе.

Сирийская свободная армия (ССА): несет потери в провинции Даръа.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута продолжается противостояние между сирийской армией и антиправительственными формированиями. Военный Telegram-канал (@daraa_now) сообщает, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков в районах Джобар и Айн Тарма.

Также источник в Telegram (@daraa_now) пишет, что в населенном пункте Джармана упало два снаряда, выпущенных боевиками. Данных о пострадавших не сообщается.

Провинция Алеппо

На юге провинции Алеппо развивается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными группировками. Военный источник пишет на своей странице в Twitter (@AEJKhalil), что сирийская армия ведет артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков в окрестностях населенного пункта Зейтан. Ранее сообщалось, что артиллерия армии САР обстреляла зоны дислокации радикалов в районе Тель Баджир. В свою очередь исламисты группировок «Тахрир аш-Шам» и «Файлак аш-Шам», базирующиеся на северо-западе соседней провинции Идлиб, нанесли ряд ударов по опорным пунктам САА.

Провинция Хомс

Военный Telegram-канал (@SRNN2011) сообщает, что на востоке провинции Хомс отмечаются бои между террористами ИГИЛ1 и проиранскими шиитскими отрядами. По данным автора публикации столкновения зафиксированы в Эс-Сухне и Хамиме.

В районе города Ар-Растан продолжаются бои между правительственными войсками и боевиками альянса «Тахрир аш-Шам», управляемого «Джебхат ан-Нусрой»1. Местные источники сообщали, что исламисты вышли на митинг против действующего режима в Талль-Бисса, однако мирное поселение не поддержало протест.

Провинция Даръа

Военный источник в Telegram (@daraa_now) сообщает, что неизвестные боевики заминировали автомобиль группировки «Джейш Ахрар аль-Ашаир», входящей в Сирийскую свободную армию (ССА). Транспортное средство взорвалось на дороге между населенными пунктами Самадж и Самад. В результате инцидента ликвидированы два боевика военизированного формирования.

Еще несколько членов «свободной армии» получили ранения в результате взрыва мины в районе Замрин на севере региона. Об этом пишет один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@AEJKhalil).

Провинция Хама

Военный Telegram-канал (@NRVR11) передает, что ВВС Сирии нанесли шесть ударов по укрепрайонам боевиков в окрестностях населенных пунктов Рахджан и Шакузия на востоке провинции Хама. Также источник в Telegram (@NRVR11) пишет, что позиции радикалов в этих поселениях подвергаются интенсивным обстрелам со стороны Сирийской арабской армии (САА).

В той же части региона продолжаются бои между «Тахрир аш-Шам» и террористами «Исламского государства»1. Местный источник пишет в Twitter (@ AEJKhalil), что террористы ИГИЛ препятствуют эвакуации мирных жителей поселения Аль-Багидид, которое находится в эпицентре противостояния радикальных исламистов.

Ирак

Инженерные подразделения отрядов «Хашд аш-Шааби» ведут работы по разминированию трассы, ведущей из Акашата в Аль-Каим. По данным источника в Telegram (@teamsmediawar_1) ополченцы обнаружили и обезвредили уже более 40 самодельных взрывных устройств. Также Telegram-канал (@teamsmediawar_1) сообщает, что бойцы «Хашд аш-Шааби», идущие с юга в направлении Аль-Каима, продвинулись на девять километров.

Ранее сообщалось, что в результате боестолкновений между проправительственными силами и террористами ИГ в районе авиабазы «Ас-Саад» солдаты иракской армии и бойцы ополчения ликвидировали, по меньшей мере, 25 террористов ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)