Воспитателем, заставившим ребенка драить в детсаду Омска унитазы, занялась прокуратура

В Избранное

Омск, 27 октября. Воспитательница детского сада в качестве наказания заставляла четырехлетнего ребенка мыть унитазы. Омский СК РФ проводит проверку, сообщается на официальном сайте ведомства.

Сообщение о непедагогичном подходе распространила в социальных сетях старшая сестра ребенка. По ее словам, воспитательница, помимо прочего, запирала мальчика одного в спальне за то, что он не ложился спать во время тихого часа.

Ребенок жаловался на происходящее бабушке, которая является его опекуном. В пятницу женщина написала заявление в прокуратуру, сообщает «Комсомольская правда».

Департамент образования ознакомился с записями видеокамер, установленных в группе. По словам чиновников, жестокое обращение с ребенком не подтвердилось. Сейчас проверку проводит следователи. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по ее результатам.

Напомним, в августе воспитатели тюменского детского сада забыли ребенка на улице после прогулки.