Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Воспитателем, заставившим ребенка драить в детсаду Омска унитазы, занялась прокуратура
Общество
Воспитателем, заставившим ребенка драить в детсаду Омска унитазы, занялась прокуратура
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Воспитателем, заставившим ребенка драить в детсаду Омска унитазы, занялась прокуратура

    14:18  27 Октября 2017
    39

    Воспитателем, заставившим ребенка драить в детсаду Омска унитазы, занялась прокуратура

    Омск, 27 октября. Воспитательница детского сада в качестве наказания заставляла четырехлетнего ребенка мыть унитазы. Омский СК РФ проводит проверку, сообщается на официальном сайте ведомства.

    Сообщение о непедагогичном подходе распространила в социальных сетях старшая сестра ребенка. По ее словам, воспитательница, помимо прочего, запирала мальчика одного в спальне за то, что он не ложился спать во время тихого часа.

    Ребенок жаловался на происходящее бабушке, которая является его опекуном. В пятницу женщина написала заявление в прокуратуру, сообщает «Комсомольская правда».

    Департамент образования ознакомился с записями видеокамер, установленных в группе. По словам чиновников, жестокое обращение с ребенком не подтвердилось. Сейчас проверку проводит следователи. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по ее результатам.

    Напомним, в августе воспитатели тюменского детского сада забыли ребенка на улице после прогулки.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #дети #детский сад #воспитатель
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россия расширила список продуктового эмбарго

        Россия расширила список продуктового эмбарго

        14:03   27 Октября 2017
        138
        Песков рассказал об испытаниях «ядерной триады» России с участием Путина

        Песков рассказал об испытаниях «ядерной триады» России с участием Путина

        12:48   27 Октября 2017
        240
        Россия готовит ответ: в Совфеде отреагировали на санкции США против ОПК

        Россия готовит ответ: в Совфеде отреагировали на санкции США против ОПК

        11:42   27 Октября 2017
        1146
        Путин лично запустил четыре баллистические ракеты на учениях

        Путин лично запустил четыре баллистические ракеты на учениях

        10:01   27 Октября 2017
        3136