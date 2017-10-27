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Звезда шоу «Голос» рассказала о непростом характере Градского
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    Звезда шоу «Голос» рассказала о непростом характере Градского

    14:35  27 Октября 2017
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    Звезда шоу «Голос» рассказала о непростом характере Градского

    Москва, 27 октября. Звезда шоу «Голос» Алла Рид рассказала о непростом характере наставника Александра Градского.

    «Да, он не легкий человек в общении, но при этом совершенно не злой, — рассказала артистка. — Просто у него специфическая манера выражать эмоции, и к этому надо привыкнуть».

    По мнению Рид, Градского можно охарактеризовать как человека резкого. Музыкант может и крикнуть на своих подопечных, и даже послать.

    Однако она подчеркнула, что он отличается от остальных наставников проекта тем, что действительно занимается повышением мастерства своих подопечных. Она вспомнила, как при подготовке к «Голосу» музыкант собирал членов свой команды у себя в гостях.

    Звезда шоу «Голос» рассказала о непростом характере Градского

    «Градский живет хорошо – очень интеллигентная квартира, очень много книг, молодая жена, трехлетний сын, — цитирует Рид «Дни.ру». — Словом, все как у настоящего мэтра в годах».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #голос #рид #градский
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