Звезда шоу «Голос» рассказала о непростом характере Градского

В Избранное

Москва, 27 октября. Звезда шоу «Голос» Алла Рид рассказала о непростом характере наставника Александра Градского.

«Да, он не легкий человек в общении, но при этом совершенно не злой, — рассказала артистка. — Просто у него специфическая манера выражать эмоции, и к этому надо привыкнуть».

По мнению Рид, Градского можно охарактеризовать как человека резкого. Музыкант может и крикнуть на своих подопечных, и даже послать.

Однако она подчеркнула, что он отличается от остальных наставников проекта тем, что действительно занимается повышением мастерства своих подопечных. Она вспомнила, как при подготовке к «Голосу» музыкант собирал членов свой команды у себя в гостях.