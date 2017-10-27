Тело новорожденной девочки в пакете нашли на пустыре в Кемеровской области

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Ленинск-Кузнецкий, 27 октября. Пакет с телом новорожденной девочки обнаружил вчера житель города Ленинска-Кузнецкого в Кемеровской области.

По информации Газеты Кемерова со ссылкой на СУ СК Кузбасса, местный житель в четверг, 26 октября, нашел тело новорожденной девочки, спрятанное в пакете на окраине города Ленинска-Кузнецкого. Мужчина вызвал сотрудников скорой помощи и охраны правопорядка.

В настоящее время следователи проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой помогут определить причины смерти новорожденного ребенка. Кроме этого, специалисты выделили ДНК-профиль, он поможет идентифицировать мать девочки.

После получения результатов проверки органы охраны правопорядка примут процессуальное решение.