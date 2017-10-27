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Общество
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Происшествия
Тело новорожденной девочки в пакете нашли на пустыре в Кемеровской области
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    Тело новорожденной девочки в пакете нашли на пустыре в Кемеровской области

    14:22  27 Октября 2017
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    Тело новорожденной девочки в пакете нашли на пустыре в Кемеровской области

    Ленинск-Кузнецкий, 27 октября. Пакет с телом новорожденной девочки обнаружил вчера житель города Ленинска-Кузнецкого в Кемеровской области.

    По информации Газеты Кемерова со ссылкой на СУ СК Кузбасса, местный житель в четверг, 26 октября, нашел тело новорожденной девочки, спрятанное в пакете на окраине города Ленинска-Кузнецкого. Мужчина вызвал сотрудников скорой помощи и охраны правопорядка.

    В настоящее время следователи проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой помогут определить причины смерти новорожденного ребенка. Кроме этого, специалисты выделили ДНК-профиль, он поможет идентифицировать мать девочки.

    После получения результатов проверки органы охраны правопорядка примут процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #кузбасс #кемерово
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