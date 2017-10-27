Российским автомобилистам рассказали, как избежать штрафа в 500 рублей зимой

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Москва, 27 октября. Большинство автовладельцев поменяли покрышки на своих автомобилях в связи с наступлением холодов. Некоторые предпочитают зимнюю резину со вставленными в нее металлическими шипами. Специально для таких автолюбителей появилась новая памятка.

Так, водителям, поставившим на свои авто колеса с шипованной резиной, необходимо повесить соответствующий знак «Шип». Согласно постановлению от 4 апреля 2017 года, сотрудники ГИБДД вправе запретить эксплуатацию такой машины, если ее водитель по какой-либо причине не выполнит данное указание. Кроме того, за повторное нарушение Госавтоинспекция может оштрафовать на 500 рублей, передает «Инфореактор».

Напомним, водителей, не оплативших стоянку на платной парковочной зоне в Центральном районе Петербурга, начнут штрафовать с 1 ноября.