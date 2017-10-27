В МВД Украины назвали «деятельность спецслужб РФ» основной версией взрыва в Киеве

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Киев, 27 октября. Украинские правоохранители рассматривают «деятельность российских спецслужб» в качестве основной версии покушения на жизнь украинского парламентария от «Радикальной партии» Игоря Мосийчука, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Правоохранительные органы Украины сообщили, что при взрыве 25 октября в Киеве пострадали пять человек, в том числе депутат Рады Игорь Мосийчук, его охранник, политолог Виталий Бала. Жертвами взрыва стали два человека, МВД возбудило уголовное дело по статье о теракте.

Украинские силовики рассматривают несколько версий случившегося, в том числе и покушение на жизнь парламентария. Советник главы МВД Антон Геращенко утверждает, что «основной версией остается деятельность российских спецслужб».

«Вероятнее всего, мотивом было сделать так, чтобы показать, что иностранные спецслужбы и их наемники с оккупированных территорий могут реализовать теракты в Киеве», — сказал советник в эфире украинского телеканала «Эспрессо».

Взрывотехники полагают, что сработавшее устройство вероятно было самодельным. Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что все обвинения в адрес России являются новой волной русофобии на Украине. Российский парламентарий Алексей Пушков также заметил, что Киев регулярно спекулирует на якобы имеющем место «российском следе».