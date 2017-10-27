Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Воспитателем, заставившим ребенка драить в детсаду Омска унитазы, занялась прокуратура
Украина
В МВД Украины назвали «деятельность спецслужб РФ» основной версией взрыва в Киеве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В МВД Украины назвали «деятельность спецслужб РФ» основной версией взрыва в Киеве

    14:20  27 Октября 2017
    58

    В МВД Украины назвали «деятельность спецслужб РФ» основной версией взрыва в Киеве

    Киев, 27 октября. Украинские правоохранители рассматривают «деятельность российских спецслужб» в качестве основной версии покушения на жизнь украинского парламентария от «Радикальной партии» Игоря Мосийчука, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. 

    Правоохранительные органы Украины сообщили, что при взрыве 25 октября в Киеве пострадали пять человек, в том числе депутат Рады Игорь Мосийчук, его охранник, политолог Виталий Бала. Жертвами взрыва стали два человека, МВД возбудило уголовное дело по статье о теракте.

    В МВД Украины назвали «деятельность спецслужб РФ» основной версией взрыва в Киеве

    Украинские силовики рассматривают несколько версий случившегося, в том числе и покушение на жизнь парламентария. Советник главы МВД Антон Геращенко утверждает, что «основной версией остается деятельность российских спецслужб».

    «Вероятнее всего, мотивом было сделать так, чтобы показать, что иностранные спецслужбы и их наемники с оккупированных территорий могут реализовать теракты в Киеве», — сказал советник в эфире украинского телеканала «Эспрессо».

    Взрывотехники полагают, что сработавшее устройство вероятно было самодельным. Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что все обвинения в адрес России являются новой волной русофобии на Украине. Российский парламентарий Алексей Пушков также заметил, что Киев регулярно спекулирует на якобы имеющем место «российском следе». 

    В МВД Украины назвали «деятельность спецслужб РФ» основной версией взрыва в Киеве

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #киев #украина #мосийчук
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россия расширила список продуктового эмбарго

        Россия расширила список продуктового эмбарго

        14:03   27 Октября 2017
        138
        Песков рассказал об испытаниях «ядерной триады» России с участием Путина

        Песков рассказал об испытаниях «ядерной триады» России с участием Путина

        12:48   27 Октября 2017
        240
        Россия готовит ответ: в Совфеде отреагировали на санкции США против ОПК

        Россия готовит ответ: в Совфеде отреагировали на санкции США против ОПК

        11:42   27 Октября 2017
        1146
        Путин лично запустил четыре баллистические ракеты на учениях

        Путин лично запустил четыре баллистические ракеты на учениях

        10:01   27 Октября 2017
        3136