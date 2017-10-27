Страсти по Хмельницкому: российский сенатор назвал украинского историка недоучкой

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Член СФ РФ Сергей Рыбаков обвинил украинского эксперта Максима Яли в незнании истории собственной страны.

Декоммунизация украинских имен и топонимов набирает обороты. Депутаты местного совета Переяслава-Хмельницкого решили убрать имя Богдана Хмельницкого из названия города. По мнению народных избранников, даже легендарный гетман был обращен советской властью в орудие своей «колониальной» пропаганды. Отныне Переяслав-Хмельницкий будет называться просто Переяслав.

Как получилось, что Хмельницкий попал под каток украинской декоммунизации? Ответ на этот вопрос оказался достаточно прост. Окончание «–Хмельницкий» было добавлено Переяславу в 1943 году решением советских властей. Гетман Хмельницкий — пусть он и украинский герой — также герой российский. Именно он присоединил украинские земли Речи Посполитой к Российской Империи. Разумеется, с точки зрения современных украинских историков, простить такой «проступок» Хмельницкому никак нельзя. Потому, видимо, он и не достоин более того, чтобы его имя носил город.

Именно такой позиции придерживается Максим Яли, старший научный сотрудник украинского Института всемирной истории, приглашенный в эфир «Время покажет» на Первом канале в качестве гостя. По его мнению, исключение упоминания Хмельницкого из титулования Переяслава — часть строительства украинской национальной идентичности.

Такой подход к вопросу крайне смутил ведущих программы и других гостей.

«Меня интересует не столько город Переславль-Хмельницкий, сколько манера и те приемы, с помощью которых Украина ищет — а вернее, конструирует — свою идентичность. По моему, они — чудовищны. <…> Какие здесь есть перспективы? Переименовать город, снести памятник, что дальше? Метро засыпать? Все же тоже памятник советскому наследию», — заявил Анатолий Кузичев, ведущий «Время покажет».

Российский сенатор, зампред комитета Совфеда РФ по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков пошел и того дальше. Он обвинил Яли в исторической неграмотности.

«Понимаете, Украина ведь не единственное государство, которое возникло в 1991 году. У всех постсоветских государств, кроме России, есть проблемы с национальной идентичностью. Но в случае Украины — это совершенно отдельная проблема. Я не буду сейчас по именам называть другие постсоветские страны. Все они строят свою идентичность и мифологию, как это делалось во всем вире в XVIII и XIX веках. Но Украина — это не просто государство, которое возникло в 1991 году. Украина и Россия — это две части единого государства, которое раньше называлось Русью. Человеку, который называет себя кандидатом исторических наук, должно быть стыдно не знать этого. Если вы не знаете такой элементарной вещи, то вы просто недоучка», — отметил сенатор.

Впрочем, на Украине не один только Яли готов подменить историческую правду соображениями сиюминутной политической выгоды, развивает свою мысль Рыбаков.