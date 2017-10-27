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Общество
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Россия официально дала зеленый свет поставкам томатов из Турции
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    Россия официально дала зеленый свет поставкам томатов из Турции

    14:05  27 Октября 2017
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    Россия официально дала зеленый свет поставкам томатов из Турции

    Москва, 27 октября. Правительство России одобрило поставки томатов из Турции в РФ в рамках утвержденного Минсельхозом объема. Об этом говорится в постановлении правительства России, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

    «Позиция «свежие или охлажденные томаты» дополнена сноской, предусматривающей, что запрет не распространяется на товары, ввозимые в пределах утвержденного Минсельхозом России разрешенного объема ввоза этих товаров», — говорится в документе.

    Напомним, в середине октября Россия и Турция пришли к принципиальной договоренности относительно поставок турецких томатов на российский рынок. Предполагается, что первые поставки томатов из Турции начнутся с 1 ноября 2017 года.

    По словам министра сельского хозяйства России Александра Ткачева, поставки турецких томатов будут осуществляться не круглый год, а преимущественно в межсезонье. При этом объемы поставок томатов из Турции в Россию не будут превышать 60 тысяч тонн в год.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #турция #томаты #поставки
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