Россия официально дала зеленый свет поставкам томатов из Турции

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Москва, 27 октября. Правительство России одобрило поставки томатов из Турции в РФ в рамках утвержденного Минсельхозом объема. Об этом говорится в постановлении правительства России, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Позиция «свежие или охлажденные томаты» дополнена сноской, предусматривающей, что запрет не распространяется на товары, ввозимые в пределах утвержденного Минсельхозом России разрешенного объема ввоза этих товаров», — говорится в документе.

Напомним, в середине октября Россия и Турция пришли к принципиальной договоренности относительно поставок турецких томатов на российский рынок. Предполагается, что первые поставки томатов из Турции начнутся с 1 ноября 2017 года.

По словам министра сельского хозяйства России Александра Ткачева, поставки турецких томатов будут осуществляться не круглый год, а преимущественно в межсезонье. При этом объемы поставок томатов из Турции в Россию не будут превышать 60 тысяч тонн в год.