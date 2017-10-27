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Россия расширила список продуктового эмбарго
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    Россия расширила список продуктового эмбарго

    14:03  27 Октября 2017
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    Россия расширила список продуктового эмбарго

    Москва, 27 октября. Правительство России расширило список иностранной продукции, которая попадает под продовольственное эмбарго. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба кабмина.

    «В перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Россию, включены живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных», — говорится в тексте документа.

    Подчеркивается, что расширение продэмбарго не скажется на обеспечении этими продуктами россиян. Ограничения распространяются на живых свиней, а также на отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных из стран Евросоюза, США, Канады и некоторых других стран.

    Россия расширила список продуктового эмбарго

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сша #ес #правительство #канада #ограничения #свиньи #продэмбарго
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