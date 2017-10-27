Россия расширила список продуктового эмбарго

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Москва, 27 октября. Правительство России расширило список иностранной продукции, которая попадает под продовольственное эмбарго. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба кабмина.

«В перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Россию, включены живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных», — говорится в тексте документа.

Подчеркивается, что расширение продэмбарго не скажется на обеспечении этими продуктами россиян. Ограничения распространяются на живых свиней, а также на отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных из стран Евросоюза, США, Канады и некоторых других стран.