Российскому экономисту Делягину запретили въезд в Молдавию

В Избранное

Кишинев, 27 октября. Российского экономиста, публициста и политика Михаила Делягина выслали из Молдавии, куда он прибыл для участия в конференции, посвященной 100-летию Октябрьской революции.

На конференцию Делягина пригласили Партия европейских левых и Партия коммунистов республики Молдова. Однако на паспортном контроле в аэропорту экономисту объявили о том, что ему запрещен въезд в Молдавию, пишет «Свободная пресса».

По словам Делягина, объективных причин такого решения ему так и не озвучили. Как он рассказал, инспектор безопасности в аэропорту довольно долго «меланхолично бродил» с паспортом Делягина. Затем он вежливо сообщил, что не знает, чем Делягин провинился, но из страны его высылают «как нежелательный элемент».

Ранее на территорию Молдавии не пустили специального корреспондента «Комсомольской правды» Дарью Асламову. Также правительство Молдавии объявило персоной нон грата российского вице-премьера Дмитрия Рогозина.