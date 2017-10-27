Трамп рассказал, почему на всю жизнь отказался от алкоголя и табака

В Избранное

Вашингтон, 27 октября. Американский президент Дональд Трамп объяснил, почему на всю жизнь отказался от табака и алкоголя. По его словам, его старший брат Фред большую часть жизни страдал от алкоголизма и умер в 1981 году в возрасте 43 лет.

Как отметил американский лидер, его брат был отличным парнем, замечательным человеком, который «был гораздо лучше, чем он».

«У него была проблема с алкоголем, и он говорил мне: «Не пей, не пей», — приводит CNN слова Трампа во время его выступления в Белом доме. — Он был значительно старше, и я слушал и уважал его».

Как отметил Трамп, с тех пор он принял решение никогда не увлекаться подобными пагубными привычками.

«Я усвоил этот урок благодаря Фреду. Усвоил», — заключил президент США.

Напомним, ранее Трамп сообщил о намерении объявить на следующей неделе чрезвычайное положение из-за ситуации с наркотиками в США.