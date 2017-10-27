Путин поручил Голодец активнее поддерживать семьи с усыновленными детьми

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Москва, 27 октября. Президент России Владимир Путин призвал уделять больше внимания поддержке семей, которые усыновляют воспитанников детских домов. Об этом глава государства заявил на встрече с вице-премьером Ольгой Голодец.

В ходе встречи Ольга Голодец доложила президенту о мерах, предпринимаемых для изменения работы детских домов, а также об уменьшении количества детей, которые в них содержатся.

«Здорово, хороший процесс. И тенденция хорошая. Надо все-таки больше обращать внимания тогда на те семьи, которые берут к себе детей. Выстраивать их поддержку, заботу о них. С регионами надо поработать», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что в последнее время значительно увеличилось число детей, которых семьи забирают из детских домов. В свою очередь Голодец подтвердила, что динамика по усыновлению детей действительно впечатляет. Вице-премьер также отметила, что в 2012 году в банке данных для усыновления было 119 тысяч детей, а в настоящее время это число сократилось до 51 тысячи человек.