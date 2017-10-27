Двенадцать лет ада: близкий друг рассказал о браке Питта и Джоли

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Лос-Анджелес, 27 октября. Близкий друг известного актера Брэда Пита рассказал журналистам о его браке с Анджелиной Джоли.

По его словам, пара жила «как в аду». Единственное, что их связывало — это «хороший секс». Выяснилось, что окружение одной из самых популярных пар Голливуда сразу поставило на ней крест. Близкий друг Питта сравнил брак актера с «12 годами ада».

«Брэд проводил много ночей, пытаясь понять, что с ними не так, снова и снова анализировали свое поведение у семейного психолога, но все оказалось впустую», — цитирует приятеля голливудского актера издание International Business Times.

Большую роль в разрыве пары сыграли дети Питта и Джоли. Сообщается, что актриса уделяла им слишком много времени, она почти не обращала внимания на мужа. Из-за этого в их браке образовалась пропасть, отмечают «Дни.ру».