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Двенадцать лет ада: близкий друг рассказал о браке Питта и Джоли
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    Двенадцать лет ада: близкий друг рассказал о браке Питта и Джоли

    13:55  27 Октября 2017
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    Двенадцать лет ада: близкий друг рассказал о браке Питта и Джоли

    Лос-Анджелес, 27 октября. Близкий друг известного актера Брэда Пита рассказал журналистам о его браке с Анджелиной Джоли.

    По его словам, пара жила «как в аду». Единственное, что их связывало — это «хороший секс». Выяснилось, что окружение одной из самых популярных пар Голливуда сразу поставило на ней крест. Близкий друг Питта сравнил брак актера с «12 годами ада».

    «Брэд проводил много ночей, пытаясь понять, что с ними не так, снова и снова анализировали свое поведение у семейного психолога, но все оказалось впустую», — цитирует приятеля голливудского актера издание International Business Times.

    Большую роль в разрыве пары сыграли дети Питта и Джоли. Сообщается, что актриса уделяла им слишком много времени, она почти не обращала внимания на мужа. Из-за этого в их браке образовалась пропасть, отмечают «Дни.ру».

    Автор: Дима Оленин
    #брэд питт #анджелина джоли #развод
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