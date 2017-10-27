Банк России понизил ключевую ставку до 8,25% годовых

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Москва, 27 октября. Центробанк понизил ключевую ставку до 8,25 процентов годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора. По данным Банка России, инфляция остается на уровне 4 процентов.

Руководство Банка России 27 октября приняло решение снизить ключевую ставку до 8,25% годовых при уровне инфляции в 4%. В сообщении регулятора отмечается, что российская экономика продолжает расти. Центробанк постепенно перейдет «от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике».

Известно, что финансовое ведомство допускает возможность снижения ключевой ставки на последующих заседаниях. По данным Центробанка, на 23 октября инфляция составила 2,7%. Ранее сообщалось, что глава государства Владимир Путин встретится с руководителем ЦБ Эльвирой Набиуллиной по итогам заседания финансового регулятора. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, встреча состоится вечером 27 октября.