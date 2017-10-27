Движение в Петербурге ограничат из-за матча «Зенит» — «Локомотив»

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Санкт-Петербург, 27 октября. Движение общественного и личного транспорта ограничат в Петербурге из-за проведения матча между командами «Зенит» и «Локомотив».

Как стало известно, с 12.30 до 23.59 движение будет заблокировано по улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта. Кроме того, автомобилисты не смогут проехать по самой Северной дороге, по Южной дороге и Крестовскому проспекту на участке от Рюхина до Южной дороги.

В это же время будет запрещен въезд на Морской проспект. В частности, движение ограничат на участке от Петроградской улицы до Рюхина, на Яхтенную в направлении к Приморскому проспекту, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

Отмечается, что с 00.00 до 23.59 запретят остановку на Северной и Южной дорогах, улице Савиной, Морском проспекте.