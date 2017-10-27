Ткань истории: cевастопольские нахимовцы примеряют мундиры XIX века

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26 октября пресс-служба Южного военного округа опубликовало необычное сообщение. 80 курсантов Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П. С. Нахимова (ЧВВМУ) получили обмундирование образца 1854 года. Каждый курсант лично подогнал по росту выданную ему форму, пришил к ней пуговицы и… приступил к разнашиванию.

На фоне докладов о четырех запущенных межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) и масштабной отработке действий стратегических бомбардировщиков вышеупомянутые пуговицы несколько потерялись. Но для старшекурсников ЧВВМУ они значили ничуть не меньше, чем четверка успешно поразивших свои цели МБР…

С легкой руки министра обороны Сергея Шойгу российское военное ведомство теперь еженедельно отчитывается перед нами. Открываешь соответствующий сайт, а там — инфографика с подробным перечислением того, что МО РФ сделало за отчетный период. Т.е. боевых вылетов с целью нанесения БШУ по бандформированиям в Сирии выполнено столько-то, в ходе осенней призывной кампании ряды Вооруженных сил пополнит столько-то человек и т.д. Жаль, что среди этих данных не нашлось места для количества тех самых пуговиц, пришитых за неделю курсантами ЧВВМУ им. П.С. Нахимова.

Вы не смейтесь. Это важно. И не только с точки зрения выработки у будущих командных кадров ВМФ Российской Федерации устойчивых навыков владения ниткой и иголкой. Это важно с точки зрения получения ощущения сопричастности — летописи своей страны и своего народа. Ощущения не виртуального, не теоретического, а самого что ни на есть практического.

Морской щит России

Черноморский флот и Севастополь. На деле, это не два разных понятия, а суть одно целое — южный морской щит России.

Когда, оставив за кормой пляску волн и крики чаек, корабль проходит между севастопольских молов, находящихся на палубе людей охватывает особое чувство. Словно к истории прикоснулся. В Севастополе — городе славы русских моряков, каждый квадратный метр дышит историей. Она тут высококонцентрированная. Круто замешанная на морской соли и человеческой крови. Полная чувств и звуков. Живая.

Головные уборы — долой! Справа по борту виден памятник Затопленным кораблям. Слева высится каменная «подкова» Константиновской батареи. На ее стенах, сложенных из крымбальского известняка, — шрамы от англо-французских ядер и немецких снарядов.

Корабль идет по бухте, и молы смыкаются позади него, словно руки, обнимающие долгожданного гостя.

Слева и справа распахиваются бассейны бухт, от названия которых кружатся головы у романтиков моря: Северная, Голландия, Александровская, Южная, Корабельная, Артиллерийская, Килен-бухта. А вот и Малахов курган показался…

Легкий толчок о причал, смягченный кранцами. Все. Пришли. Встречай нас, город-герой Севастополь!

Севастополь и Черноморский флот были основаны в одном и том же 1783 году. Вместе шли через войны, разрухи, революции и безвременье. Дважды захватчики почти стирали Севастополь с лица земли. Дважды Черноморский флот топился, чтобы не достаться врагу. Дважды Севастополь и Черноморский флот, как феникс из пепла, возрождались к жизни заново.

Город и флот вместе родились, вместе воевали, вместе погибали, вместе побеждали. И сейчас они тоже вместе, неразлучные, как встарь — оба под российским флагом.

В рамках факультатива

В Севастополе хорошо помнят историю своего города и своей страны. Историю, в которой ценна каждая страница. Тем более такая, как навсегда вбитая в русскую память «Севастопольскими рассказами» Льва Толстого и «Севастопольской страдой» Сергея Сергеева-Ценского Крымская война.

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28–29 октября состоится первый военно-исторический фестиваль «Русская Троя», посвященный событиям обороны Севастополя 1854–1855 годов. Название фестиваля позаимствовано у французского писателя Виктора Гюго, как-то сравнившего осаду Севастополя во время Крымской войны с осадой Трои. По словам директора Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николая Мусиенко, выступающего организатором фестиваля, ожидается, что в мероприятии примут участие более 200 реконструкторов из России, Украины, Белоруссии и других стран.

Помимо реконструкторов, к участию в «Русской Трое» решено было привлечь и курсантов ЧВВМУ. Показательно, что участие в фестивале курсантов училища, носящего имя адмирала П.С. Нахимова, погибшего на бастионах Севастополя в 1855-м, осуществляется в рамках факультатива по изучению истории Черноморского флота.

Одно дело — знакомиться с героическими деяниями предков по учебникам, памятникам и фильмам. Совсем другое — в буквальном смысле слова попробовать «примерить» историю на себя…

Обмундирование русских солдат и матросов образца 1854 года для будущих офицеров ВМФ было изготовлено Государственным музеем героической обороны и освобождения Севастополя. К выполнению поставленной задачи старшекурсники ЧВВМУ отнеслись предельно ответственно. Подогнав форму по росту, курсанты на этом не остановились. Для роли «участников первой обороны Севастополя» обмундирование выглядело слишком новым и отутюженным. Поэтому ради более достоверного вида на фестивале курсанты принялись свою форму разнашивать, заодно зазубривая по старым уставам ружейные приемы, принятые в русской армии 1850-х годов.

Урок живой истории

У непосвященных возникло подозрение, что курсантов привлекают к участию в фестивале исключительно ради массовки. Замдиректора музея Алексей Железнов прокомментировал эти слухи следующим образом:

«Функция нашего музея — это сохранение культурного, исторического наследия и просветительская работа по популяризации просвещения в образовательных процессах. Поэтому наше сотрудничество с Черноморским высшим военно-морским училищем им. Нахимова в рамках фестиваля «Русская Троя» не связано с реконструкцией исторических событий. Наша задача — дать уроки живой истории курсантам вуза».

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Что ж, остается только пожелать удачи новым защитникам города славы русских моряков. Международный военно-исторический фестиваль «Русская Троя» начнется в Севастополе 28 октября в 11.00 с торжественного шествия участников фестиваля и возложения цветов к памятникам обороны Севастополя 1854–1855 гг.

Ожидается, что гостями фестиваля станет более 5000 зрителей. Они не только смогут увидеть реконструкции баталий Крымской войны, но и познакомиться с бытом защитников Севастополя, униформой, а также фортификационными сооружениями.