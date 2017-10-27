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Общество
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Песков о документах по убийству Кеннеди: Предпочитаем заниматься вопросами настоящего
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    Песков о документах по убийству Кеннеди: Предпочитаем заниматься вопросами настоящего

    13:17  27 Октября 2017
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    Песков о документах по убийству Кеннеди: Предпочитаем заниматься вопросами настоящего

    Москва, 27 октября. Администрация президента России пока не ознакомилась с рассекреченными в США документами, которые проливают свет на убийство Джона Кеннеди. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Нет, еще пока не ознакомились, ничего не можем сказать. Знаете, предпочитаем заниматься вопросами настоящего и будущего, учась на уроках прошлого», — отметил он.

    Песков о документах по убийству Кеннеди: Предпочитаем заниматься вопросами настоящего

    Ранее сообщалось, что в США рассекретили документы по убийству президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди. В них говорится, что убийца Кеннеди  Ли Харви Освальд незадолго до покушения ездил в Мехико, где встречался с советским послом, который якобы был сотрудником КГБ.

    Напомним, что бывший морпех Освальд убил Кеннеди в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года. Спустя два дня, он сам был застрелен полицейским во время конвоирования в федеральную тюрьму.

    Автор: Геннадий Плющев
    #песков #убийство #кеннеди #документы
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