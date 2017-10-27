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Общество
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Чижов объяснил, почему Россия не будет вести переговоры с ЕС о «Северном потоке-2»
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    Чижов объяснил, почему Россия не будет вести переговоры с ЕС о «Северном потоке-2»

    13:34  27 Октября 2017
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    Чижов объяснил, почему Россия не будет вести переговоры с ЕС о «Северном потоке-2»

    Брюссель, 27 октября. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что РФ не будет вести переговоры с ЕС о «Северном потоке-2», потому как соответствующая тема — вне компетенции Европейской комиссии.

    «Нам такие переговоры не нужны, и они об этом знают, — подчеркнул российский постпред. — «Северный поток-2» — это подводный газопровод, проходящий по нейтральным водам».

    По его словам, Еврокомиссия не имеет никаких экстерриториальных прав, поскольку является регулятором только на территории ЕС, а значит «зона, по которой пройдет газопровод, находится вне ее компетенции».

    Постпред напомнил, что «Северный поток-2» является коммерческим проектом, под которым нет никаких межправительственных документов. 

    «Говорить о «Северном потоке-2» мы готовы со всеми. С Евросоюзом, Африканским союзом, с инопланетянами, если спросят, но вести переговоры не о чем», — заключил Чижов.

    Чижов объяснил, почему Россия не будет вести переговоры с ЕС о «Северном потоке-2»

    Напомним, ранее глава правительства Польши Беата Шидло заявила, что строительство газопровода «Северный поток-2» является «угрозой для энергетической безопасности Европы».

    Автор: Тимур Румянцев
    #северный поток-2 #чижов
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