Шойгу заявил об обострении обстановки на границе России и стран НАТО

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Москва, 27 октября. Военно-политическая обстановка у западной границы России остается напряженной и имеет тенденцию к обострению, констатировал министр обороны Сергей Шойгу.

Это происходит в связи с размещением в Прибалтике и Польше сил НАТО и проведением странами альянса многочисленных учений. Кроме того, продолжается развертывание элементов ПРО США.

«Растут интенсивность и масштабы мероприятий оперативно-боевой подготовки вооружённых сил стран-членов блока вблизи наших границ. Только за последние три месяца на территории Восточной Европы и Балтии прошло более 30 учений», — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что в НАТО признались, что не смогут отразить возможный удар с Востока. Такие данные содержатся в «секретном» докладе альянса, попавшем в распоряжение журналистов. Но, как утверждает автор немецкого журнала Contra Magazin, этот доклад — дезинформация. Североатлантический альянс пытается таким образом напугать Европу «российским вторжением», чтобы в итоге получить возможность увеличить личный состав и бюджет «западного военного аппарата».