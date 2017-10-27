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Общество
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Политика
Шойгу заявил об обострении обстановки на границе России и стран НАТО
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    Шойгу заявил об обострении обстановки на границе России и стран НАТО

    13:15  27 Октября 2017  /обновлено: 13:47  27 Октября 2017
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    Шойгу заявил об обострении обстановки на границе России и стран НАТО

    Москва, 27 октября. Военно-политическая обстановка у западной границы России остается напряженной и имеет тенденцию к обострению, констатировал министр обороны Сергей Шойгу.

    Это происходит в связи с размещением в Прибалтике и Польше сил НАТО и проведением странами альянса многочисленных учений. Кроме того, продолжается развертывание элементов ПРО США.

    «Растут интенсивность и масштабы мероприятий оперативно-боевой подготовки вооружённых сил стран-членов блока вблизи наших границ. Только за последние три месяца на территории Восточной Европы и Балтии прошло более 30 учений», — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

    Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что в НАТО признались, что не смогут отразить возможный удар с Востока. Такие данные содержатся в «секретном» докладе альянса, попавшем в распоряжение журналистов. Но, как утверждает автор немецкого журнала Contra Magazin, этот доклад дезинформация. Североатлантический альянс пытается таким образом напугать Европу «российским вторжением», чтобы в итоге получить возможность увеличить личный состав и бюджет «западного военного аппарата».

    Автор: Юлия Кошкина
    #нато #шойгу #вооружения #армия #европа
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