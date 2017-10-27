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Общество
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Врага ждет сокрушительный удар: эксперт оценил ядерные учения с участием Путина
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    Врага ждет сокрушительный удар: эксперт оценил ядерные учения с участием Путина

    13:39  27 Октября 2017
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    Точно и эффективно: какой сигнал послан учениями СЯС с участием Путина, пояснил военный эксперт

    Министерство обороны России опубликовало видеозапись плановой тренировки по управлению Стратегическими ядерными силами (СЯС), в которой принял участие верховный главнокомандующий президент РФ Владимир Путин. Президент лично произвел пуск четырех баллистических ракет, сообщила пресс-служба Кремля.

    В ходе учений отрабатывалось взаимодействие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), атомных субмарин Тихоокеанского и Северного флотов, а также дальней авиации Воздушно-космических сил России (ВКС РФ). Военный эксперт пояснил, какие сигналы послала Россия успешными испытаниями «ядерной триады».

    По словам журналиста, писателя, полковника в отставке Виктора Литовкина, участие в тренировках СЯС президента как верховного главнокомандующего является обязательным, а сами учения такого рода выполняют важнейшие внешнеполитические и внутриполитические задачи.

    «Начнем с того, что участие президента в этой работе обязательно, — отметил Литовкин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Дело в том, что если президент не снимет ограничение на пуск ракет, то никакого пуска не произойдет. Такое право имеют только президент, министр обороны и начальник генерального штаба. Именно они должны дать добро на пуск стратегических ракет, поскольку только у них есть для этого специальное оборудование, специальные коды — так называемый «черный чемоданчик», иногда в народе это устройство называют «Казбек»».

    Учения выполняют важнейшие внешнеполитические и внутриполитические задачи

    Эксперт также пояснил, какой сигнал руководство страны подает этими учениями нашим внешнеполитическим партнерам и всем российским гражданам.

    «Во-первых, внешним игрокам продемонстрировано, что наши стратегические силы находятся в полном порядке. Они способны одномоментно запустить четыре баллистические ракеты, которые достигают своих целей точно и эффективно. В то же время для населения страны, для налогоплательщиков это демонстрация того, что наш суверенитет, наша независимость, наши национальные интересы надежно защищены. Что деньги, которые мы вкладываем в оборону нашего государства, тратятся разумно и эффективно. Этими учениями мы показываем, что наша армия, наши стратегические силы ядерного сдерживания находятся на высоком уровне готовности, и населению страны не стоит переживать по поводу того, нападет на нас какое-нибудь государство в виде Соединенных Штатов или какая-нибудь группировка в виде НАТО. Они этого не сделают, потому что в этом случае любого врага неминуемо ждет немедленный ответный сокрушительный удар», — отметил Виктор Литовкин.

    На видео, опубликованном ранее Минобороны РФ, показано выдвижение и подготовка к пуску межконтинентальной ракеты «Тополь», а также взлет двух стратегических бомбардировщиков и пуск морской баллистической ракеты с подводной лодки, сообщает «Газета.ру».

    В Минобороны уточнили, что в ходе учений боевой расчет РВСН запустил с космодрома Плесецк межконтинентальную баллистическую ракету «Тополь», атомные подлодки Тихоокеанского флота выпустили две баллистические ракеты из Охотского моря, а из Баренцева моря аналогичный пуск произвела субмарина Северного флота. В учениях также приняли участие самолеты дальней авиации ВКС РФ — Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, — которые поразили крылатыми ракетами наземные цели на нескольких полигонах.

    В Минобороны отметили, что учения прошли успешно.

    Автор: Ирина Петрова
    #путин #вкс рф #рвсн #литовкин #ядерная триада #сяс
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