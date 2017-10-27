Путин поручил проследить за трудоустройством победителей WorldSkills

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Москва, 27 октября. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Ольге Голодец проследить, чтобы у россиян, победивших на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills, не возникло проблем с трудоустройством, сообщает РИА Новости.

«Не забудьте про трудоустройство наших сегодняшних чемпионов», — сказал Путин Голодец на встрече в пятницу.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills проходил в Абу-Даби с 14 по 19 октября. Соревнования проводились по шести блокам: строительство, IT-технологии, сфера услуг, искусство и дизайн, промышленное производство и обслуживание транспорта. Сборная России заняла на чемпионате первое место в общекомандном зачете. Молодым российским специалистам удалось завоевать 11 медалей и 21 медальон.

В четверг Владимир Путин поздравил участников турнира с победой и отметил «удивительный прогресс» команды.