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Путин поручил проследить за трудоустройством победителей WorldSkills
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    Путин поручил проследить за трудоустройством победителей WorldSkills

    14:00  27 Октября 2017
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    Путин поручил проследить за трудоустройством победителей WorldSkills

    Москва, 27 октября. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Ольге Голодец проследить, чтобы у россиян, победивших на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills, не возникло проблем с трудоустройством, сообщает РИА Новости.

    «Не забудьте про трудоустройство наших сегодняшних чемпионов», — сказал Путин Голодец на встрече в пятницу.

    Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills проходил в Абу-Даби с 14 по 19 октября. Соревнования проводились по шести блокам: строительство, IT-технологии, сфера услуг, искусство и дизайн, промышленное производство и обслуживание транспорта. Сборная России заняла на чемпионате первое место в общекомандном зачете. Молодым российским специалистам удалось завоевать 11 медалей и 21 медальон.

    В четверг Владимир Путин поздравил участников турнира с победой и отметил «удивительный прогресс» команды.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #владимир путин #ольга голодец #worldskills
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