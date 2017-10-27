Шойгу заявил о передаче войскам ЗВО более 1,8 тысячи единиц новой техники

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Москва, 27 октября. До конца года войска Западного военного округа (ЗВО) получат более 1,8 тысячи единиц новой и модернизированной техники, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания коллегии Минобороны России.

Министр обороны подчеркнул, что в России особое внимание уделяется обеспечению войск современным вооружением, также военной и специальной техникой.

«До конца года они (ЗВО. — Прим. ФАН) получат более 1,8 тысячи единиц новой и модернизированной техники, поставки которой синхронизированы со строительством инфраструктуры для ее хранения и обслуживания», — констатировал глава военного ведомства страны.

Шойгу также подчеркнул, что большое внимание будет уделено совершенствованию уровня подготовки личного состава и органов военного управления.