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Общество
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Россия
Шойгу заявил о передаче войскам ЗВО более 1,8 тысячи единиц новой техники
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    Шойгу заявил о передаче войскам ЗВО более 1,8 тысячи единиц новой техники

    12:55  27 Октября 2017
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    Шойгу заявил о передаче войскам ЗВО более 1,8 тысячи единиц новой техники

    Москва, 27 октября. До конца года войска Западного военного округа (ЗВО) получат более 1,8 тысячи единиц новой и модернизированной техники, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания коллегии Минобороны России.

    Министр обороны подчеркнул, что в России особое внимание уделяется обеспечению войск современным вооружением, также военной и специальной техникой.

    «До конца года они (ЗВО. — Прим. ФАН) получат более 1,8 тысячи единиц новой и модернизированной техники, поставки которой синхронизированы со строительством инфраструктуры для ее хранения и обслуживания», — констатировал глава военного ведомства страны.

    Шойгу заявил о передаче войскам ЗВО более 1,8 тысячи единиц новой техники

    Шойгу также подчеркнул, что большое внимание будет уделено совершенствованию уровня подготовки личного состава и органов военного управления.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #минобороны #шойгу #зво #техника
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