Песков о сотрудничестве с США: Мы люди терпеливые и настроенные на конструктив

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Москва, 27 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова сотрудничать с Вашингтоном, настолько же, насколько сам Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой.

Однако пока США не демонстрируют устойчивых намерений в данном контексте, добавил Песков.

«Вы знаете также о заявлениях президента Путина о том, что Россия готова настолько продвигаться в наших двусторонних отношениях, насколько к этому готовы и этого желают наши американские коллеги», — цитирует пресс-секретаря агентство РИА Новости.

Песков также добавил, что пока США особо не стремятся наладить отношения с российской стороной. Однако в Кремле, по словам Пескова, «люди терпеливые и настроенные на конструктив».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном упростило бы решение проблемы вокруг Корейского полуострова. По его словам, РФ мешает прогрессу по КНДР.