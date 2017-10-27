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Песков о сотрудничестве с США: Мы люди терпеливые и настроенные на конструктив
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    Песков о сотрудничестве с США: Мы люди терпеливые и настроенные на конструктив

    12:57  27 Октября 2017
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    Песков о сотрудничестве с США: Мы люди терпеливые и настроенные на конструктив

    Москва, 27 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова сотрудничать с Вашингтоном, настолько же, насколько сам Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой.

    Однако пока США не демонстрируют устойчивых намерений в данном контексте, добавил Песков.

    «Вы знаете также о заявлениях президента Путина о том, что Россия готова настолько продвигаться в наших двусторонних отношениях, насколько к этому готовы и этого желают наши американские коллеги», — цитирует пресс-секретаря агентство РИА Новости.

    Песков также добавил, что пока США особо не стремятся наладить отношения с российской стороной. Однако в Кремле, по словам Пескова, «люди терпеливые и настроенные на конструктив».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном упростило бы решение проблемы вокруг Корейского полуострова. По его словам, РФ мешает прогрессу по КНДР.

    Автор: Дима Оленин
    #россия #сша #песков
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