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Россия
Песков рассказал об испытаниях «ядерной триады» России с участием Путина
Россия
Песков рассказал об испытаниях «ядерной триады» России с участием Путина
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    Песков рассказал об испытаниях «ядерной триады» России с участием Путина

    12:48  27 Октября 2017
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    Песков рассказал об испытаниях «ядерной триады» России с участием Путина

    Москва, 27 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тренировки стратегических ядерных сил России проходят в строгом соответствии с международными нормами и никак не связаны с какими-либо событиями в мире.

    «Испытания ядерной триады являются постоянным, регулярным процессом, это не связано с какими-то международными событиями», — заявил он, комментируя прошедшую накануне вечером тренировку ядерной триады России, в которой принял участие Верховный главнокомандующий, глава российского государства Владимир Путин.

    По словам представителя Кремля, соответствующие мероприятия «осуществляются в строгом соответствии с международными нормами и правилами, даются все необходимые уведомления», а значит они никак не влияют на международную обстановку.

    Песков рассказал об испытаниях «ядерной триады» России с участием Путина

    Напомним, Владимир Путин принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами страны. С государственного испытательного космодрома «Плесецк» боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» по полигону Кура.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #песков #ядерная триада
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