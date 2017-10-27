Песков рассказал об испытаниях «ядерной триады» России с участием Путина

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Москва, 27 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тренировки стратегических ядерных сил России проходят в строгом соответствии с международными нормами и никак не связаны с какими-либо событиями в мире.

«Испытания ядерной триады являются постоянным, регулярным процессом, это не связано с какими-то международными событиями», — заявил он, комментируя прошедшую накануне вечером тренировку ядерной триады России, в которой принял участие Верховный главнокомандующий, глава российского государства Владимир Путин.

По словам представителя Кремля, соответствующие мероприятия «осуществляются в строгом соответствии с международными нормами и правилами, даются все необходимые уведомления», а значит они никак не влияют на международную обстановку.

Напомним, Владимир Путин принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами страны. С государственного испытательного космодрома «Плесецк» боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» по полигону Кура.