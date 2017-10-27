Песков: Вопрос о заморозке членства России в ЕСПЧ нужно задавать Госдуме

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Москва, 27 октября. Слухи о заморозке членства России в Европейском суде по правам человека нужно прояснять в Госдуме, заявил в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Причем здесь спекуляции. Нужно прямо и спрашивать мнение Государственной думы. Это законодательная власть Российской Федерации», — ответил Песков на просьбу огласить позицию Кремля и «остановить спекуляции на тему», сообщает РИА Новости.

Напомним, в понедельник о том, что приостановка членства России в ЕСПЧ возможна, заявил заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа. Как сообщал Чепа, на это у российской стороны есть основания: европейские парламентарии, по его словам, исключили Россию «из всех возможных» дискуссионных площадок.

Также, как сообщалось ранее, Россия изучает возможности сокращения своих денежных взносов в ЕСПЧ.

Напомним, в 2014-2015 годах ПАСЕ лишила российских представителей права голоса и участия в работе уставных органов ассамблеи в связи с позицией по Крыму.