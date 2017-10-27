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Общество
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Политика
Песков: Вопрос о заморозке членства России в ЕСПЧ нужно задавать Госдуме
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    Песков: Вопрос о заморозке членства России в ЕСПЧ нужно задавать Госдуме

    12:55  27 Октября 2017
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    Песков: Вопрос о заморозке членства России в ЕСПЧ нужно задавать Госдуме

    Москва, 27 октября. Слухи о заморозке членства России в Европейском суде по правам человека нужно прояснять в Госдуме, заявил в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Причем здесь спекуляции. Нужно прямо и спрашивать мнение Государственной думы. Это законодательная власть Российской Федерации», — ответил Песков на просьбу огласить позицию Кремля и «остановить спекуляции на тему», сообщает РИА Новости.

    Напомним, в понедельник о том, что приостановка членства России в ЕСПЧ возможна, заявил заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа. Как сообщал Чепа, на это у российской стороны есть основания: европейские парламентарии, по его словам, исключили Россию «из всех возможных» дискуссионных площадок.

    Также, как сообщалось ранее, Россия изучает возможности сокращения своих денежных взносов в ЕСПЧ.

    Напомним, в 2014-2015 годах ПАСЕ лишила российских представителей права голоса и участия в работе уставных органов ассамблеи в связи с позицией по Крыму.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #дмитрий песков #кремль #еспч
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