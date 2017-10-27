Песков о блокировке рекламы RT и Sputnik: Twitter стал жертвой глубоких предрассудков

В Избранное

Москва, 27 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американская компания Twitter, снявшая рекламу с аккаунтов RT и Sputnik, стала жертвой предрассудков в отношении российских СМИ.

По его словам, Twitter создал прецедент неравного отношения к своим партнерам, что впоследствии может вызвать опасения и у других клиентов социальной сети.

«Мы сожалеем в этой связи. Мы сожалеем, в первую очередь, в связи с тем, что компания, скорей всего, становится жертвой глубоких предрассудков в отношении наших СМИ», — цитирует Пескова агентство РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства выразил надежду, что в компании детально разберутся в данной ситуации и придут к выводу, что работа свободных СМИ «не может квалифицироваться как вмешательство в выборы США или другой страны».

Напомним, что в четверг Twitter заблокировал рекламу каналов RT и Sputnik. Такое решение было связано с расследованием «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году, объяснили в компании.