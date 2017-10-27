Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Песков рассказал об испытаниях «ядерной триады» России с участием Путина
Общество
Песков о блокировке рекламы RT и Sputnik: Twitter стал жертвой глубоких предрассудков
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков о блокировке рекламы RT и Sputnik: Twitter стал жертвой глубоких предрассудков

    12:44  27 Октября 2017
    57

    Песков о блокировке рекламы RT и Sputnik: Twitter стал жертвой глубоких предрассудков

    Москва, 27 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американская компания Twitter, снявшая рекламу с аккаунтов RT и Sputnik, стала жертвой предрассудков в отношении российских СМИ.

    По его словам, Twitter создал прецедент неравного отношения к своим партнерам, что впоследствии может вызвать опасения и у других клиентов социальной сети.

    «Мы сожалеем в этой связи. Мы сожалеем, в первую очередь, в связи с тем, что компания, скорей всего, становится жертвой глубоких предрассудков в отношении наших СМИ», — цитирует Пескова агентство РИА Новости.

    Пресс-секретарь главы государства выразил надежду, что в компании детально разберутся в данной ситуации и придут к выводу, что работа свободных СМИ «не может квалифицироваться как вмешательство в выборы США или другой страны».

    Напомним, что в четверг Twitter заблокировал рекламу каналов RT и Sputnik. Такое решение было связано с расследованием «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году, объяснили в компании.

    Автор: Дима Оленин
    #песков #twitter #rt #sputnik
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков рассказал об испытаниях «ядерной триады» России с участием Путина

        Песков рассказал об испытаниях «ядерной триады» России с участием Путина

        12:48   27 Октября 2017
        39
        Россия готовит ответ: в Совфеде отреагировали на санкции США против ОПК

        Россия готовит ответ: в Совфеде отреагировали на санкции США против ОПК

        11:42   27 Октября 2017
        687
        Путин лично запустил четыре баллистические ракеты на учениях

        Путин лично запустил четыре баллистические ракеты на учениях

        10:01   27 Октября 2017
        2640
        В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

        В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

        7:40   27 Октября 2017
        1269