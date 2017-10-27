Путин обсудит с Набиуллиной деятельность Центробанка РФ — Кремль

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Москва, 27 октября. Президент России Владимир Путин встретится с главой Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной, чтобы обсудить с ней деятельность финансового регулятора. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Встреча состоится в пятницу вечером, вскоре после завершения заседания Центробанка, о результатах которого Набиуллина доложит президенту.

«Вечером уже президент встретится с Эльвирой Набиуллиной. У нее сегодня очередное заседание в Центробанке. Поэтому у нее будет возможность, собственно, информировать президента о результатах заседания», — отметил Песков.

Ранее Путин заявил, что одобряет взвешенную политику Банка России по таргетированию инфляции. По его словам, цель ЦБ по инфляции на 2017 год составляет 4%, однако уже сейчас можно утверждать, что реальная инфляция опустится ниже этого показателя.