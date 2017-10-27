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Россия
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Экономика
Путин обсудит с Набиуллиной деятельность Центробанка РФ — Кремль
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    Путин обсудит с Набиуллиной деятельность Центробанка РФ — Кремль

    12:36  27 Октября 2017
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    Путин обсудит с Набиуллиной деятельность Центробанка РФ — Кремль

    Москва, 27 октября.  Президент России Владимир Путин встретится с главой Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной, чтобы обсудить с ней деятельность финансового регулятора. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

    Встреча состоится в пятницу вечером, вскоре после завершения заседания Центробанка, о результатах которого Набиуллина доложит президенту.

    Путин обсудит с Набиуллиной деятельность Центробанка РФ — Кремль

    «Вечером уже президент встретится с Эльвирой Набиуллиной. У нее сегодня очередное заседание в Центробанке. Поэтому у нее будет возможность, собственно, информировать президента о результатах заседания», — отметил Песков.

    Ранее Путин заявил, что одобряет взвешенную политику Банка России по таргетированию инфляции. По его словам, цель ЦБ по инфляции на 2017 год составляет 4%, однако уже сейчас можно утверждать, что реальная инфляция опустится ниже этого показателя.

    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #песков #набиуллина #центробанк #встреча
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