Расследовать крушение российского вертолета на Шпицбергене будет Норвегия

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Москва, 27 октября. Расследованием ЧП с российским вертолетом Ми-8 на острове Шпицберген будет заниматься Бюро по расследованию происшествий Норвегии с привлечением комиссии специалистов МАК.

Такое решение принято согласно положениям Конвенции о международной гражданской авиации, сообщили в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета. МАК уже сформировал группу специалистов, которая приступила к работе.

Информация о ходе и результатах расследования будет предоставляться норвежской стороной.

Ранее сообщалось, что у берегов норвежского Шпицбергена потерпел крушение российский вертолет с восемью членами экипажа на борту. Предположительно, пилоты могли потерять пространственное положение в связи со сложными метеоусловиями, в результате чего и произошла катастрофа.