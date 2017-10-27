Песков заявил, что Путин и глава Китая не обсуждали ситуацию вокруг КНДР

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Москва, 27 октября. Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин не обсуждали ситуацию вокруг КНДР во время телефонного разговора 26 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

У представителя Кремля поинтересовались, обсуждали ли лидеры России и Китая текущую обстановку на Корейском полуострове во время телефонного разговора накануне, 26 октября.

«Нет», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

В среду, 25 октября, Путин поздравил лидера КНР Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсекретаря ЦК Компартии Китая. Текст соответствующей телеграммы был опубликован на сайте Кремля. По мнению российского президента, итоги голосования продемонстрировали «политический авторитет китайского лидера.