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Россия
Песков рассказал об испытаниях «ядерной триады» России с участием Путина
Политика
Песков заявил, что Путин и глава Китая не обсуждали ситуацию вокруг КНДР
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    Песков заявил, что Путин и глава Китая не обсуждали ситуацию вокруг КНДР

    12:38  27 Октября 2017
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    Песков заявил, что Путин и глава Китая не обсуждали ситуацию вокруг КНДР

    Москва, 27 октября. Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин не обсуждали ситуацию вокруг КНДР во время телефонного разговора 26 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    У представителя Кремля поинтересовались, обсуждали ли лидеры России и Китая текущую обстановку на Корейском полуострове во время телефонного разговора накануне, 26 октября.

    «Нет», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

    Песков заявил, что Путин и глава Китая не обсуждали ситуацию вокруг КНДР

    В среду, 25 октября, Путин поздравил лидера КНР Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсекретаря ЦК Компартии Китая. Текст соответствующей телеграммы был опубликован на сайте Кремля. По мнению российского президента, итоги голосования продемонстрировали «политический авторитет китайского лидера.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #кндр #песков #китай #кнр #цзиньпин
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