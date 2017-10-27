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Россия
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Общество
Госдума РФ поздравила украинцев с 73-й годовщиной освобождения от фашистов
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    Госдума РФ поздравила украинцев с 73-й годовщиной освобождения от фашистов

    12:30  27 Октября 2017
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    Госдума РФ поздравила украинцев с 73-й годовщиной освобождения от фашистов

    Москва, 27 октября. Госдума поздравила «граждан братской Украины» с 73-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Соответствующее заявление было принято в пятницу.

    В поздравлении российские депутаты напомнили, что в боях за освобождение Украины от фашистских захватчиков погибли 824 тысячи советских солдат и офицеров из разных республик Советского Союза. В заявлении также отметили, что за годы Второй мировой войны фашисты уничтожили почти 4 миллиона мирных жителей Украины. Многие из них погибли в концлагерях и гетто.

    Также в заявлении московские парламентарии призвали официальный Киев не фальсифицировать историю и осудили пособничество украинских властей в проведении мероприятий и шествий, пропагандирующих фашизм, и запрет на законодательном уровне Георгиевской ленты – символа Победы.

    Напомним, в минувшие выходные в Польше вступил в силу закон о сносе советских памятников. 

    Автор: Татьяна Барашкова
    #госдума #вов #фашизм
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