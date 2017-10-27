Сирия сегодня: Дамаск готовит план возрождения экономики САР, истерия в ООН, переговоры с оппозицией

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Сирия, 27 октября. Дамаск приступил к подготовке плана по возрождению сирийской нефтегазовой отрасли. Москва осуждает попытки политизировать доклад экспертов ОЗХО и ООН по химатакам в Сирии. Российские военные организовали переговоры между правительством САР и оппозицией в это воскресение. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Нефть и газ

Сирийское правительство приступило к подготовке плана по восстановлению нефтегазовой добычи на территории своей страны. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на министра нефти и минеральных ресурсов Сирийской Арабской Республики (САР) Али Ганема.

Параллельно с тем, как Сирийская Арабская Армия (САА) освобождает все новые инфраструктурные объекты, относящиеся к газовой и нефтяной отрасли, официальные лица в Дамаске разрабатывают технические меры по их повторному запуску. Ганем надеется, что в самое ближайшее время, благодаря успехам САА и ВКС РФ на поприще борьбы с международным терроризмом, «все месторождения вернутся в лоно Родины».

Доходы от добычи и продажи энергоресурсов чрезвычайно важны для сирийской экономики, подчеркивает министр. Возрождение нефтегазового сектора — единственный способ вывести Сирию на предвоенный уровень достатка.

За годы гражданской войны добыча нефти в Сирии упала в 24 раза. До вторжения в страну «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) и выступления вооруженной оппозиции Сирия добывала 385 тысяч баррелей в сутки. Сейчас Сирия добывает всего 16 тысяч баррелей нефти в день. Добыча газа сократилась в 1,6 раза. Она упала с 21 миллиона кубов в сутки до 13,5 миллиона.

Сейчас Дамаск вынужден тратить существенные средства на импорт нефти из-за рубежа. Чтобы закрыть эту статью расходов, резюмирует Ганем, Сирия вновь должна стать страной-экспортером «черного золота».

Истерия в ООН

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отдельные страны пытаются политизировать доклад совместного механизма ОЗХО-ООН по химатакам в Сирии и использовать его выводы в своих целях. Для этого они развернули вокруг итогов расследования настоящую истерию. Для России такая тактика не стала неожиданностью. Не вызвало у Москвы удивления и наличия массы «нестыковок» и белых пятен в окончательном тексте доклада.

«Та истерика, которая звучит в высказываниях официальных представителей ряда стран, свидетельствует только об одном, что правительства указанных стран не могут смириться с мыслью, что Россия ставит заслон реализации их далеко идущих планов в отношении Сирии, планов, не имеющих ничего общего с установлением истины по трагическим случаям применения отравляющих веществ. Это нам тоже понятно и не вызывает никаких эмоций в Москве», — отметил российский дипломат.

Напомним, что эксперты ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) возложили ответственность за предполагаемую химическую атаку в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года на президента Сирии Башара Асада.

Переговоры с оппозицией

Как сообщает Газета.ru, представители официального Дамаска намерены в это воскресение провести переговоры с полевыми командирами 11 вооруженных бандформирований, сражающихся под флагами так называемой «умеренной оппозиции». Предстоящая встреча стала возможной благодаря активной посреднической работе специалистов российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) сирийской гражданской войны.

Согласившиеся на переговоры лидеры оппозиции контролируют пять городов на востоке Сирийской Арабской Республики. Общая численность населения, проживающего на удерживаемой антиправительственными боевиками территории, составляет 200 тысяч человек.

По словам Сергея Володина, представителя ЦПВС, оппозиционеры долгое время переносили встречу, пытались отказаться от нее и выдвигали какие-то предварительные требования. Дамаск, в свою очередь, был готов приступить к переговорам без каких-либо предварительных условий. На встрече в это воскресение будут обсуждаться такие вопросы, как вывод вооружений и боевой техники из городов и статус боевиков и мирных жителей в населенных пунктах, контролируемых оппозицией.

1 Организация запрещена на территории РФ.