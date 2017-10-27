Кремль ждет формализованного решения по новым санкциям США — Песков

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Москва, 27 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что информацию о новых санкциях США против российских компаний в Кремле назвали «отголосками враждебных проявлений».

«В любом случае это отголоски недружественных проявлений, а точнее — даже враждебных проявлений в отношении нашей страны», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, изучили ли в Кремле список российских предприятий, в отношении которых возможны санкции, пресс-секретарь отметил, что пока рано давать какие-либо оценки.

«Публикация, скажем так, вызывающая обеспокоенность, — подчеркнул Песков. — Думаю, что нужно сначала изучить решение, если и когда оно будет формализовано, и после этого давать уже какие-то оценки».

По его словам, в Кремля следят за информацией о санкциях «самым пристальным образом».

Ранее госдепартамент США предложил обновленный список организаций, в отношении которых могут ввести новые санкции. В список попали ФСБ, СВР, ГРУ.

Сегодня заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков также прокомментировал возможность формирования США новых санкционных списков в отношении России.