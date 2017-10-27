Три игрока «Зенита» сыграют против сборной России

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Санкт-Петербург, 27 октября. Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли вызвал на товарищеский матч с Россией троих футболистов, выступающих за петербургский «Зенит», сообщает официальный твиттер национальной команды.

В списке оказались полузащитники Леандро Паредес, Маттиас Краневиттер и Эмилиано Ригони.

Сборная России примет Аргентину в Москве на обновленных «Лужниках» 11 ноября. Стоит отметить, что в состав Аргентины вошли все звезды: Лионель Месси, Серхио Агуэро, Паоло Дибала и многие другие.