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Россия
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Спорт
Три игрока «Зенита» сыграют против сборной России
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    Три игрока «Зенита» сыграют против сборной России

    12:26  27 Октября 2017
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    Три игрока «Зенита» сыграют против сборной России

    Санкт-Петербург, 27 октября. Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли вызвал на товарищеский матч с Россией троих футболистов, выступающих за петербургский «Зенит», сообщает официальный твиттер национальной команды.

    В списке оказались полузащитники Леандро Паредес, Маттиас Краневиттер и Эмилиано Ригони. 

    Сборная России примет Аргентину в Москве на обновленных «Лужниках» 11 ноября. Стоит отметить, что в состав Аргентины вошли все звезды: Лионель Месси, Серхио Агуэро, Паоло Дибала и многие другие.

    Три игрока «Зенита» сыграют против сборной России

    Три игрока «Зенита» сыграют против сборной России

    Автор: Алексей Громов
    #аргентина #зенит #паредес #краневиттер
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