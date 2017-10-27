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Общество
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Украина
Дальше будет гораздо хуже: Милонов об установлении диктатуры на Украине
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    Дальше будет гораздо хуже: Милонов об установлении диктатуры на Украине

    12:58  27 Октября 2017
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    Виталий Милонов

    Возглавляющий движение «Хвиля» («Волна» — прим. ред.) депутат Верховной рады Украины Виктор Чумак уверен, что киевская власть может использовать покушение на Игоря Мосийчука, как предлог для разгона митингов в столице и установления диктатуры в стране. В словах украинского парламентария нет ничего нового, но проблема в том, что «дальше будет только хуже», заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов.

    «Я всего ожидаю. У каждой власти страх перед собраниями граждан, и эта — не исключение. И она вместо того, чтобы спустить пар, пытается зажать протесты. Если это использовано как повод и акция будет разогнана, то будет свернуто полностью нормальное общение с европейскими партнерами, МВФ и так далее. Если они пойдут по этому сценарию, значит, строят тоталитарное государство», — подчеркнул Чумак.

    И действительно, сразу же после покушения на парламентария глава Украинского института будущего Тарас Березовец на своей странице в социальной сети Facebook написал, что из-за высокой угрозы терактов в Киеве действующая власть имеет полное право ввести особый режим безопасности и ограничить все массовые мероприятия.

    Игорь Мосийчук

    «Чумак говорит про установление диктатуры, но она там уже давно: убийства известных журналистов, подрывы их автомобилей, поджоги квартир и т.д. — все это началось как раз с 2014 года. Но разве сейчас что-то изменилось, происходит что-то другое? Нет, просто ситуация коснулась какого-то конкретного депутата, и все «закукарекали». Мне абсолютно все равно, кто кому начнет грызть глотки Мосийчук — Порошенко или же наоборот. Просто украинские чиновники пытаются сконцентрировать на всю полноту власти в своих руках, и, к сожалению, это только начало — дальше будет гораздо хуже», — пояснил депутат Госдумы.

    Решение сложившейся ситуации Виталий Милонов видит только в воссоединении народов. Собеседник ФАН уверен, что «созданный после развала Советского Союза проект независимого Киева привел только к страданиям рядовых украинцев», и потому сейчас большинство жителей Украины, по его мнению, не отказались бы жить в составе России.

    «Разбираться в нюансах украинской политики достаточно сложно, поскольку ее нельзя назвать политикой в прямом смысле этого слова — скорее, лавкой безумия. Дымный и тревожный Киев, ожидающий прихода к власти новых людей, непредсказуем, и нет никакой логики в действиях Порошенко и депутатов Верховной рады. Сегодня мы можем наблюдать ситуацию, когда украинский политический истеблишмент не способен образовать самостоятельное государство, поэтому единственный способ достойного существования народа Украины заключается в воссоединении с Россией», — поясняет ситуацию Милонов.

    Новый майдан на Украине

    Напомним, вечером 25 октября в Киеве на выходе из офиса телеканала «Эспрессо» произошел взрыв, в результате которого погибло двое и получили ранение трое человек. В числе пострадавших — народный депутат Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, которые были сразу же госпитализированы и прооперированы. Силовые структуры Киева квалифицировали взрыв как теракт.

    Автор: Сергей Чемеков
    #россия #киев #украина #милонов #москва #мосийчук #власть #покушение #диктатура #народ #чумак
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