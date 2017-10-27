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Актер Дмитрий Орлов рассказал подробности конфликта с «Белавиа»
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    Актер Дмитрий Орлов рассказал подробности конфликта с «Белавиа»

    13:04  27 Октября 2017
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    Актер Дмитрий Орлов рассказал подробности конфликта с «Белавиа»

    Москва, 27 октября. Авиакомпания «Белавиа» обвинила актера Дмитрия Орлова, сыгравшего в фильмах «Брат-2» и «Сестры», в дебоше. Артист отвергает обвинения, передает Федеральное агентство новостей.

    Ранее в СМИ появилась информация, что «Белавиа» подала на артиста заявление в полицию. По некоторым данным, актер якобы сломал на борту самолета два кресла, а также не реагировал, когда его попросили пересесть.

    Сам артист все обвинения отвергает. Он подтвердил, что инцидент на борту был, однако считает себя невиновным.

    По словам Орлова, инцидент со сломанным креслом действительно произошел на рейсе Минск-Москва 5 октября, но не из-за каких-либо агрессивных действий с его стороны. Кресло просто сломалось под актером, и это было подтверждено проверкой, которую провели сотрудники полиции аэропорта «Домодедово».

    Орлов считает, что, обвиняя его, авиаперевозчик, вероятно, хочет снять с себя ответственность. Артист удивлен таким отношением, так как за этот год он воспользовался их услугами более 100 раз из-за большого количества гастролей в Белоруссии.

    «Моя работа вообще связана перелетами, если бы я был авиадебоширом, то это, наверное, проявилось бы раньше. Я с большим уважением и любовью отношусь к гражданской авиации», — прокомментировал он ситуацию.

    Актер Дмитрий Орлов рассказал подробности конфликта с «Белавиа»

    Актер не исключает, что он в свою очередь также предъявит претензии к авиакомпании.

    В «Белавиа» отказались комментировать информацию в СМИ о якобы дебоше Орлова на борту, передает РИА Новости.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #актер #самолет #белавиа #орлов #дебош #брат-2 #сестры
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