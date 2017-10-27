Донбасс сегодня: солдаты ВСУ убивают друг друга, украинские СМИ испугались гумкомвоя из РФ

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Донбасс, 27 октября. ДНР и ЛНР под огнем крупнокалиберной артиллерии ВСУ. Небоевые потери в украинской армии растут. Россия доставила гуманитарный груз. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки 17 населенных пунктов ДНР и ЛНР подверглись обстрелам киевских силовиков. По территории народных республик было выпущено более 550 мин и снарядов. В числе прочего огонь велся из артиллерийских систем калибром 152 мм, а также из минометов калибром 120 и 82 мм, что напрямую запрещено минскими соглашениями.

Всего бойцы Национальной гвардии Украины и ВСУ нарушили режим тишины 33 раза. Один военнослужащий ВС ДНР погиб при защите республики.

Небоевые потери ВСУ

Морально-психологическое состояние украинских военнослужащих находится, пожалуй, на самом низком уровне с момента начала так называемой АТО. Это отмечают военные ДНР и ЛНР, которые ежедневно фиксируют случаи небоевых потерь в украинской армии в результате неосторожного обращения с оружием, алкоголизма и наркомании.

Накануне донецкая военная разведка сообщила об очередном случае подрыва украинских военнослужащих на осколочной заградительной мине, установленной их боевыми товарищами. Один боец 1 горно-пехотного батальона 128 огпбр ВСУ с позывным «Дейл» погиб, второй с позывным «Мурзик» получил серьезные ранения. Причиной инцидента, по сообщению военной разведки, стали несогласованные действия между инженерными подразделениями бригады, устанавливавших мины, и подразделениями, находящимися на передовой.

Пуля для сослуживца

Другой случай произошел в районе подконтрольной ВСУ Марьинки в нескольких километрах к западу от Донецка. В месте дислокации 92 омпбр при подходе к расположению батальона «Донбасс» был застрелен военнослужащий бригады. Причиной инцидента также стала несогласованность действий между подразделениями, а также отсутствие единых сигналов «свой-чужой» между военнослужащих.

Практически в это же время разведкой ДНР была зафиксирована пьяная драка со смертельным исходом в расположении 9 батальона 59 мотопехотной бригады ВСУ. Один военнослужащий застрелил насмерть своего сослуживца.

Смертельный дурман для ВСУ

Предположительно от поставленного в виде «гуманитарной помощи» украинскими волонтерами наркотического вещества, 24 октября, в одном из подразделений 53 бригады ВСУ от передозировки героином скончался военнослужащий. Об этом стало известно благодаря работе военной разведки ЛНР.

Отмечается, что командиры пытаются списать смерть бойца на осложнения после воспаления легких. Более того, на медперсонал местного учреждения здравоохранения оказывается давление со стороны офицеров указанного подразделения.

В оперативном командовании ЛНР отметили, что психологически уставшие киевские силовики все чаще прибегают к употреблению алкоголя и наркотиков. Поставка наркотиков и алкогольной продукции, по данным военных ЛНР, в подразделения «защитников» Донбасса осуществляется в крупных объемах волонтерами и происходит «под крышей» командиров подразделений.

Как сообщил военный спикер ЛНР подполковник Андрей Марочко: «Груз такого рода под видом волонтерской помощи попадает в зону АТО на военных автомобилях, которые не подлежат досмотру сотрудниками правоохранительных органов. Самое страшное то, что командиры всех степеней и рангов «крышуют» доставку этой «веселой смерти» бойцам, так как имеют с этого хорошие «откаты»

Очередное «вторжение»

Семидесятый по счету гуманитарный конвой доставил жителям Донбасса, брошенным киевскими властями, продукты первой необходимости, медикаменты и литературу. Украинские СМИ заговорили об очередном «вторжении» белых грузовиков якобы до отказа набитых вооружениями и боеприпасами. В общем, ничего нового, но, как говорится, есть нюансы.

Рупор «правды», телеканал «1+1» снял целый сюжет, где разъяснил еще не знающим гражданам Украины, сколько вооружений «зашло», как после этого меняется ситуация на фронте и как «страшная» Россия лукавит. Рассказали «самые честные» и о том, что ни ОБСЕ, ни украинские пограничники не проверяют конвои и так далее.

О чем забыли? Как всегда, никто из украинских СМИ не объяснил целевой аудитории, что на всех международных пунктах пропуска, например, КПП «Изварино — Донецк» (пограничный пункт пропуска Россия — ЛНР, через который заходят колонны гумконвоя РФ), постоянно дежурят патрули СММ ОБСЕ.

Более того, никто из украинских СМИ не вспомнил слова до недавнего времени руководителя Госпогранслужбы Украины Виктора Назаренко, который неоднократно заявлял о досмотре гуманитарных конвоев РФ украинскими пограничниками. И, о чудо, ни разу в них не находили ни оружия, ни боеприпасов. Попахивает «зрадой», не правда ли?! Напоследок — ОБСЕ и в своих отчетах, и в официальных заявлениях также ни разу не подвергала сомнению заявленное содержимое спасительных для жителей Донбасса грузовиков.