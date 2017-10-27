Сирия новости 27 октября 12.30: в Идлибе уничтожен командир «Тахрир аш-Шам», армия Ирака ликвидировала 25 террористов ИГ в Анбаре

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Сирия, 27 октября. В Идлибе уничтожен командир «Тахрир аш-Шам», иракская армия нейтрализовала 25 террористов ИГ1 в провинции Анбар, САА при поддержке ВКС РФ зачищает от ИГ город Дейр эз-Зор. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо и Хаме, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре, противостоит ССА в Даръа, ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: обстреливает ИГ в провинции Даръа, потеряла командира в Идлибе, открыла огонь по мирным поселениям в Хаме.

«Файлак аш-Шам»: ведет обстрел САА в Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла троих командиров в Даръа.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций антиправительственных формирований в районе Тель Баджир на юге провинции Алеппо. Об этом сообщает на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Напомним, в минувшие сутки в южной и западной частях региона отмечались противостояния между группировками «Тахрир аш-Шам» и «Файлак аш-Шам» с одной стороны и подразделениями армии САР – с другой. Базирующиеся за северо-западе соседней провинции Идлиб боевики открыли огонь по опорным пунктам САА. Позже в район города Аль-Хадер южнее Алеппо прибыли дополнительные подразделения сирийской армии и ополченцев-шиитов.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что ВВС Сирии совместно с ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации «Исламского государства»1 в окрестностях города Абу Кемаль.

В административном центре региона продолжаются ожесточенные бои между ИГ и правительственными войсками. SOHR пишет на своем сайте, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артобстрел позиций ИГИЛ1 в подконтрольных террористам районах города. Ранее артиллерия армии САР нанесла ряд ударов по зонам дислокации радикалов в районе Аль-Каламат.

Провинция Даръа

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков радикальных формирований в районе Аль-Баляд административного центра провинции Даръа. Об этом сообщает на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

На западе региона тем временем продолжаются столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», входящей в состав ИГИЛ. Ранее сообщалось, что террористы ликвидировали троих командиров «свободной армии». SOHR пишет, что боевики «Тахрир аш-Шам» ведут обстрел позиций подконтрольного ИГ формирования в районе бассейна реки Ярмук.

Провинция Идлиб

ВКС РФ и сирийские ВВС наносят удары по зонам дислокации исламистов группировки «Тахрир аш-Шам», подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 в районе поселения Ат-Таманиа на юге провинции Идлиб. Об этом пишет военный канал в Telegram (@NRVR11).

Радикальные исламисты открыли огонь по городу Аль-Фуа на севере Идлиба. Об этом сообщает на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). В результате обстрела со стороны боевиков погиб один мирный житель поселения.

В населенном пункте Маардибисса на востоке провинции Идлиб сдетонировало самодельное взрывное устройство, передает местный источник в Twitter (@ AEJKhalil). В результате взрыва был ликвидирован один из командиров «Тахрир аш-Шам» Тальха аль-Джордани, еще трое боевиков «Ан-Нусры» получили ранения.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ атаковали позиции радикальных исламистов на северо-востоке провинции Хама. По данным военных источников правительственные войска взяли под огневой контроль город Джубб Аль-Абьяд.

Боевики «Тахрир аш-Шам» обстреляли мирные населенные пункты Мхарде и Талль-Сальхаб к северо-западу от столицы региона.

Артиллерия армии САР ведет обстрел укрепрайонов боевиков радикальной оппозиции в окрестностях города Хальфая, сообщает один из источников в Telegram (@NRVR11).

Ирак

Информационное агентство Alsumaria News передает, ссылаясь на источник в командовании армии Ирака, что солдаты правительственных войск совместно с бойцами отрядов «Хашд аш-Шааби» интенсивно продвигаются в сторону стратегического города Аль-Каим в провинции Анбар. Ранее сообщалось, что в результате ожесточенных боев между иракской армией и террористами «Исламского государства» радикальные исламисты покинули свои позиции на авиабазе «Ас-Саад» к югу от ключевого населенного пункта. Iraqi News передает, что в ходе противостояния проправительственные силы уничтожили, по меньшей мере, 25 террористов ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)