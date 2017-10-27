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Украинское Госкино обвинили в спонсировании «российского» фильма
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    Украинское Госкино обвинили в спонсировании «российского» фильма

    12:05  27 Октября 2017
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    Украинское Госкино обвинили в спонсировании «российского» фильма

    Киев, 27 октября. На Украине требуют внести актеров, снимавшихся в фильме «Мир вашему дому!» в список лиц, угрожающих национальной безопасности, а украинское Госкино обвиняют в спонсировании якобы российского фильма. Так картину называют из-за того, что актеров-украинцев в ней задействовано меньше. 

    26 октября в украинский кинопрокат вышла картина Владимира Лерта «Мир вашему дому!». В основе фильма – знаменитая пьеса Григория Горина «Поминальная молитва» по произведениям Шолом-Алейхема. В центре сюжета – история о судьбе Тевье-молочника и его семьи на фоне разворачивающихся еврейских погромов.

    Картина снималась под Киевом, в том числе съемки проводились в доме, который некогда купил реально живший Тевье – прототип персонажа Шолом-Алейхема. Работа над лентой началась еще в 2012 году и получила финансовую поддержку Киева.

    Однако теперь, после выхода фильма на экран, вокруг него разгорелся скандал. Украинские СМИ не столько оценивают художественные особенности «Мира вашему дому», сколько исследуют взгляды актеров, снимавшихся в нем.

    Так, недостатком ленты называют национальный состав команды. Из-за того, что большинство актеров фильма россияне, Государственное агентство Украины по вопросам кино обвиняют в спонсировании российского фильма.

    Не устраивают украинских критиков и частные взгляды Евгения Князева, который вместо умершего летом 2012 украинского актера Богдана Ступки, сыграл в фильме главную роль – Тевье-молочника. Князев не разделяет взглядов официального Киева, поэтому, считают СМИ, его не только нельзя было снимать в украинской ленте, но и вообще нужно внести в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности.

    Такая же участь, по мнению украинских журналистов, должна настигнуть и другого актера из «Мира вашему дому!» — Андрея Кайкова. Аргументы для этого приводят очень «весомые»: во-первых, Кайков – россиянин, во-вторых, — якобы незаконно гастролировал в Крыму.

    Напомним, ранее ажиотаж вызвал фэнтезийный патриотический фильм «Сторожевая застава». Его также снимали при поддержке украинского правительства, однако некоторые украинские блогеры и в истории о киевских богатырях умудрились найти посягательства на целостность современной Украины.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #кино #скандал
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