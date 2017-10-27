В Раде назвали покушение на Мосийчука предлогом для разгона митингов в Киеве

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Киев, 27 октября. Власть может использовать покушение на нардепа Игоря Мосийчука как предлог для разгона митингов в Киеве, считает депутат Верховной рады Виктор Чумак, возглавляющий движение «Хвиля» («Волна»), участвующее в протестах в центре украинской столицы.

Политик отметил, что не исключает установления диктатуры на Украине.

«Я всего ожидаю. У каждой власти страх перед собраниями граждан, и эта — не исключение, — сказал он в комментарии изданию «Страна». — И она, вместо того чтобы спустить пар, пытается зажать протесты».

По словам Чумака, «нормальное общение с европейскими партнерами, МВФ и так далее» будет свернуто, «если это использовано как повод и акция будет разогнана».

«Если они пойдут по этому сценарию, значит, строят тоталитарное государство», — добавил депутат Рады.

Напомним, вечером 26 октября возле здания телеканала «Эспрессо» в Киеве произошел взрыв. Его жертвами стали два человека, пять пострадали. Среди раненых — депутат Игорь Мосийчук.