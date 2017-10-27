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Москва, 27 октября. После анализа доклада по расследованию ООН и ОЗХО химатак в Сирии российская сторона предложит конкретные меры по совершенствованию механизма, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков прокомментировал предоставление доклада по расследованию применения химического оружия в Сирии. Он подчеркнул, что российская сторона внимательно изучит предоставленный материал.

«Мы после углубленного анализа доклада СМР и после представления, в том числе публичного, наших выводов по итогам нашего анализа, видимо, предложим конкретные меры и шаги, направленные на то, чтобы кардинальным образом исправить это нетерпимое положение и поставить расследование преступлений с применением химического оружия на прочную, надежную и не подверженную конъюнктуре основу», — цитирует представителя внешнеполитического ведомства России РИА Новости.

Российский дипломат подчеркнул, что Москва намерена исключить любые возможные манипуляции странами, которым «безразлично происходящее с точки зрения того, кто, как и по каким причинам применяет отравляющие вещества». Рябков отметил ,что эти государства используют расследование для достижения собственных политических целей.