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Общество
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Турция организовала второй наблюдательный пункт в сирийском Идлибе
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    Турция организовала второй наблюдательный пункт в сирийском Идлибе

    12:57  27 Октября 2017
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    Турция организовала второй наблюдательный пункт в сирийском Идлибе

    Анкара, 27 октября. Турецкая армия организовала в сирийском Идлибе второй наблюдательный пункт. Как говорится в полученном сообщении турецкого военного ведомства, работа по сооружению наблюдательных пунктов осуществляется в рамках соглашений о зонах деэскалации в Сирии, достигнутых в Астане.

    «Вооруженные силы Турции в рамках астанинских соглашений с целью контроля за перемирием, доставки гуманитарной помощи и возвращения в свои дома мирных жителей с 8 октября начали разведывательную деятельность в Идлибе, 13 октября сооружен первый наблюдательный пункт, 23 октября — второй», — отметили в военном ведомстве, передает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что военные инженеры армии Турции начали возводить оборонительные укрепления около населенного пункта Дейр Симаан, где проходит граница с курдским кантоном Африн.

    24 октября стало известно, что Турция перебросила в сирийский Идлиб не менее 50 единиц бронетехники.

    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #турция #идлиб
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