Ирландская компания обратилась в суд с иском к «ВИМ-Авиа»

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Санкт-Петербург, 27 октября. Накануне в Арбитражный суд Татарстана обратилась ирландская фирма «Vebl-767-300 limited», специализирующаяся на сдаче в лизинг самолетов.

Данная компания предоставила авиакомпании из Татарстана в лизинг два Boeing 767-300, причем один поступил совсем недавно, а второй летал на протяжении длительного времени. Сумма иска пока уточняется, но аренда такого самолета в месяц стоит 300 000 фунтов стерлингов, так что иск будет многомиллионный.

Кроме того, за последние двое суток в Арбитражный суд поступило еще пять исковых заявлений от различных компаний, в том числе и от авиакомпании «Россия». «Россия» требует свыше 3 миллионов рублей за обслуживание воздушных судов «ВИМ-Авиа», которое они проводили в этом году в «Пулково», но не получили за свою работу ни копейки.

Напомним, в отношении руководства авиакомпании «ВИМ-Авиа» возбуждены уголовные дела о преднамеренном банкротстве и мошенничестве. Следствие подозревает владельцев предприятия и руководство в том, что они намеренно набирали большие объемы перевозок, зная, что с ними не справятся. В результате обманули людей на деньги, а активы компании вывели заграницу.