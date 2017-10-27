Львовский телеведущий определил Украину на социальное дно

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Львов, 27 октября. Львовский журналист телеканала ZIK Остап Дроздов заявил, что Украина «брошена на дно социального эксперимента в центре Европы».

Такое мнение скандальный украинский телеведущий высказал в эфире программы «Vox Populi».

По словам Дроздова, современному украинскому обществу неинтересны успешные трудоголики, а власть принадлежит демагогам и популистам, передает «ПолитНавигатор».

«Страна люмпенизирована абсолютно, она брошена на дно социального эксперимента в центре Европы, это также нужно понимать, потому, конечно, демагогия и популизм — это наше все, это панацея и бальзам на душу, который отвлекает от постановки серьезных вопросов», — заявил Дроздов.

Напомним, ранее Остап Дроздов заявил о «катастрофической русификации» телевидения Украины. По его мнению, украинцы недооценивают масштабы «бедствия». Позже Дроздов назвал украинцев, которые говорят на русском языке, «залогом войны».