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Россия
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Украина
Львовский телеведущий определил Украину на социальное дно
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    Львовский телеведущий определил Украину на социальное дно

    11:28  27 Октября 2017
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    Украинский телеведущий увидел Украину на социальном дне

    Львов, 27 октября. Львовский журналист телеканала ZIK Остап Дроздов заявил, что Украина «брошена на дно социального эксперимента в центре Европы».

    Такое мнение скандальный украинский телеведущий высказал в эфире программы «Vox Populi».

    По словам Дроздова, современному украинскому обществу неинтересны успешные трудоголики, а власть принадлежит демагогам и популистам,  передает «ПолитНавигатор».

    «Страна люмпенизирована абсолютно, она брошена на дно социального эксперимента в центре Европы, это также нужно понимать, потому, конечно, демагогия и популизм — это наше все, это панацея и бальзам на душу, который отвлекает от постановки серьезных вопросов», — заявил Дроздов.

    Напомним, ранее Остап Дроздов заявил о «катастрофической русификации» телевидения Украины. По его мнению, украинцы недооценивают масштабы «бедствия». Позже Дроздов назвал украинцев, которые говорят на русском языке, «залогом войны».

    Автор: Юлия Кошкина
    #украина
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