Россия готовит ответ: в Совфеде отреагировали на санкции США против ОПК

В Избранное

Список российских организаций, предприятий и концернов, против которых в ближайшем будущем могут быть введены санкции, включают ФСБ, СВР, ГРУ, концерн «Калашников», «Рособоронэкспорт» и многие другие. Об это сообщает The New York Times. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Заметим, что санкции могут быть введены в качестве ответных мер на якобы вмешательство Российской Федерации в президентскую кампанию Соединенных Штатов 2016 года. В опубликованном списке организаций, которые подпадают под «ограничительные меры», перечислены не только компании, но и государственные структуры.

Перечень включает 39 организаций, среди которых «Калашников», «Рособоронэкспорт», «Туполев», «Ижмаш», «Сухой», «Ростех», а также силовые ведомства: Федеральная служба безопасности, Главное разведывательное управление Генштаба ВС России, Служба внешней разведки.

Справедливости ради нужно отметить, что внесение российских компаний и организаций в этот список еще не означает введение санкций. При этом сам список в будущем еще может претерпеть серьезные изменения.

Без сенсации

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов прокомментировал ФАН возможность введения очередных санкций.

«Соединенные Штаты приняли закон еще в августе. То есть это не новые санкции, а «ограничительные меры» по закону, который приняли еще летом. Американские СМИ критиковали Дональда Трампа за то, что он очень медленно составляет эти списки. Сейчас мы видим, что эти списки доделали. Понимаете? В этом нет никакой сенсации. Но нам все равно придется на это реагировать, и мы об этом думаем еще с августа. Мы готовим ответ. Нашу позицию этот список не меняет. Это не мы придумали эту санкционную историю. Но очень важно, что другие страны Запада пока не поддерживают эти санкции. И я надеюсь, что и дальше не поддержат, потому что это уже американская попытка продолжить сдерживание России», — пояснил Андрей Климов.

Как ранее сообщала Газета.ru, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон утвердил перечень лиц и организаций, которые связаны с российской разведкой и оборонно-промышленным комплексом, против которых будут введены «ограничительные меры».