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Хомс, 27 октября. Добыча нефти в Сирии за этот год выросла в восемь раз — до 16 тысяч баррелей в сутки, заявил министр нефти и минеральных ресурсов САР Али Ганем.

По данным Ганема, в начале этого года добыча нефти в Сирии составляла около двух тысяч баррелей нефти в сутки. Газовое производство на тот момент не превышало 6,5 миллиона кубометров.

«Что касается сегодня, то наше производство превысило 13,5 миллиона кубометров газа, — заметил сирийский министр, — и мы достигли около 16 тысяч баррелей нефти ежедневно. Среднее производство фосфатов ожидается до конца этого года на уровне миллиона тонн».

Из-за террористов и действий международной коалиции под руководством США в Сирии потери нефтяного сектора за период войны превысили 68 миллиардов долларов.

Власти Сирии надеются вернуть себе все месторождения страны. Дамаск уже приступил к подготовке технического плана восстановления любого объекта, который освободит армия САР. Ганем отметил, что эти шаги будут символизировать постепенное возвращение и оживление экономики страны.