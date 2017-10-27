Власти Сирии рассказали о росте добычи нефти и восстановлении инфраструктуры
Хомс, 27 октября. Добыча нефти в Сирии за этот год выросла в восемь раз — до 16 тысяч баррелей в сутки, заявил министр нефти и минеральных ресурсов САР Али Ганем.
По данным Ганема, в начале этого года добыча нефти в Сирии составляла около двух тысяч баррелей нефти в сутки. Газовое производство на тот момент не превышало 6,5 миллиона кубометров.
«Что касается сегодня, то наше производство превысило 13,5 миллиона кубометров газа, — заметил сирийский министр, — и мы достигли около 16 тысяч баррелей нефти ежедневно. Среднее производство фосфатов ожидается до конца этого года на уровне миллиона тонн».
Из-за террористов и действий международной коалиции под руководством США в Сирии потери нефтяного сектора за период войны превысили 68 миллиардов долларов.
Власти Сирии надеются вернуть себе все месторождения страны. Дамаск уже приступил к подготовке технического плана восстановления любого объекта, который освободит армия САР. Ганем отметил, что эти шаги будут символизировать постепенное возвращение и оживление экономики страны.
«Мы постепенно выйдем на уровень достатка, а затем на экспортный, — цитирует его РИА Новости, — в дальнейшем это будет иметь большое экономическое влияние на ситуацию в энергетике и позволит сократить расходы за нефтяной импорт».