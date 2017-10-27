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Россия
Песков рассказал об испытаниях «ядерной триады» России с участием Путина
Россия
Минобороны показало видео испытаний «ядерной триады» России
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    Минобороны показало видео испытаний «ядерной триады» России

    11:22  27 Октября 2017
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    Минобороны показало видео испытаний «ядерной триады» России

    Москва, 27 октября. На сайте министерства обороны Российской Федерации размещено видео, на котором запечатлена плановая тренировка по управлению Стратегическими ядерными силами.

    В учениях были задействованы боевые расчеты РВСН космодрома «Плесецк», атомные подлодки Северного и Тихоокеанского флота, самолеты-ракетоносцы Дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

    На видеоролике длительностью 58 секунд показан пуск морской баллистической ракеты с подлодки, взлет двух стратегических бомбардировщиков, а также выдвижение и подготовка к пуску межконтинентальной ракеты «Тополь». Все пуски проходили в темное время суток.

    Напомним, ранее на полигоне «Капустин Яр» завершились испытания новой ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», который разработан специально для скрытной подготовки и нанесения высокоточных ракетных ударов по различным целям.



     

    Автор: Тимур Румянцев
    #минобороны
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