Житель Бурятии убил старушку топором, начитавшись Достоевского

В Избранное

Нижнеангарск, 27 октября. Житель Бурятии решил проверить теорию героя «Преступления и наказания» Достоевского Родиона Раскольникова. Мужчина взял топор и зарубил пожилую женщину.

Инцидент произошел в ночь на 1 июля 2017 года. По версии следствия, 26-летний мужчина выпивал с друзьями в День молодежи. В течение посиделок он размышлял над судьбой Раскольникова, героя знаменитого произведения Достоевского. Житель Нижнеангарска всерьез рассуждал о том, мог бы он убить старушку или нет. Все эти рассуждения привели к желанию применить свои способности на практике, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Бурятия.

По дороге домой мужчина достал топор и влез в случайный дом, где попытался зарубить спящих 79-летнюю старушку, ее 43-летнего сына и 8-летнего правнука. Все пострадавшие получили беспорядочные удары в область головы.

От полученных травм женщина скончалась. Ее сын и правнук остались живы, передает Ura.Ru.