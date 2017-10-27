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Житель Бурятии убил старушку топором, начитавшись Достоевского
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    Житель Бурятии убил старушку топором, начитавшись Достоевского

    11:47  27 Октября 2017
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    Житель Бурятии убил старушку топором, начитавшись Достоевского

    Нижнеангарск, 27 октября. Житель Бурятии решил проверить теорию героя «Преступления и наказания» Достоевского Родиона Раскольникова. Мужчина взял топор и зарубил пожилую женщину.

    Инцидент произошел в ночь на 1 июля 2017 года. По версии следствия, 26-летний мужчина выпивал с друзьями в День молодежи. В течение посиделок он размышлял над судьбой Раскольникова, героя знаменитого произведения Достоевского. Житель Нижнеангарска всерьез рассуждал о том, мог бы он убить старушку или нет. Все эти рассуждения привели к желанию применить свои способности на практике, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Бурятия.

    По дороге домой мужчина достал топор и влез в случайный дом, где попытался зарубить спящих 79-летнюю старушку, ее 43-летнего сына и 8-летнего правнука. Все пострадавшие получили беспорядочные удары в область головы.

    От полученных травм женщина скончалась. Ее сын и правнук остались живы, передает Ura.Ru.

    Автор: Дима Оленин
    #убийство #раскольников
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