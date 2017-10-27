Сирия ждет результатов: Россия начала изучение доклада ООН и ОЗХО по химатакам в Умм-Хоше и Хан-Шейхуне

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Российская сторона начала изучение доклада Организации Объединенных Наций и Организации по запрещению химического оружия по химатакам в сирийских городах Умм-Хоше и Хан-Шейхуне. Об этом сообщил пресс-секретарь дипмиссии Федор Стржижовский:

«Начали внимательное изучение документа, имеющего комплексный технический характер. Такая работа должна проводиться с привлечением соответствующих специалистов из различных ведомств».

Напомним, ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли после презентации доклада в Совете Безопасности специалистов ООН и ОЗХО обвинила официальный Дамаск в применении зарина в Хан-Шейхуне, а «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) — в применении иприта в Умм-Хоше.

Химатака в Хан-Шейхуне, по заявлениям представителей сирийской оппозиции, произошла 4 апреля 2017-го года. Уже 7 апреля, не располагая никакими доказательствами вины правительства Башара Асада, Соединенные Штаты атаковали сирийскую правительственную базу Шайрат.

Совместный механизм расследования случаев применения химического оружия приступил к расследованию инцидента в Хан-Шейхуне только в июле этого года.

Доклад по расследованию инцидента в Хан-Шейхуне был представлен в Совбезе ООН в среду, рассмотрение документа запланировано на 7 ноября. Российская сторона выразила надежду на то, что доклад будет объективным:

«Мы ждем от любых докладов, которые готовятся специализированными международными структурами, объективности. Комментировать его до выхода, до ознакомления экспертов с текстом я не считаю возможным», — заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Независимый журналист и политолог Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что доклад будет максимально претенциозен и ангажирован:

«Я не видел доклада, я видел лишь реакцию на него некоторых экспертов. Я не разделяю оптимизма Марии Захаровой и думаю, в докладе будут притянутые за уши факты и попытки выставить Дамаск актором, активно использующим и применяющим химическое оружие. В этом и есть цель доклада, поскольку именно такое обвинение является политической базой для обоснования присутствия международной коалиции, возглавляемой США, в регионе, поскольку каких-то других оснований у нее не осталось. Даже от ранее декларируемой задачи любыми способами скинуть «недемократический режим Асада» американцам пришлось уйти».

Поэтому, отметил эксперт, эпизод с применением химического оружия в Хан-Шейхуне будет главной позицией западного обвинения:

«Я подозреваю, что доклад опирается в качестве базы на все двусмысленности, недосказанности, информацию недостоверных источников, как это принято сейчас, на расследования независимых журналистов, которые не являются экспертами и не связаны ни с военной отраслью, ни с аналитикой вообще. На основании подобных материалов, а также на основании заведомо сфабрикованных историй, которые мы наблюдали в течение этого года, и делается этот доклад. Поэтому выводы его, конечно, будут не соответствующими реальности».

При этом эксперт обратил внимание, что Башар Асад сейчас проявляет крайне миролюбивую позицию:

«Он готов разговаривать и готов договариваться, он не собирается никого карать. Для того чтобы повредить грядущим переговорам Асада с другими силами, и выпускаются подобные доклады, потому что они помогают максимально демонизировать официальный Дамаск, и, как следствие, сделать затруднительным любые продуктивные контакты. Для кого-то в Сирии это станет поводом в очередной раз поднять «священное знамя джихада», а для кого-то поводом для немедленной организации на территории Сирии независимой автономии».

Наш собеседник отметил, что совместный доклад ООН и ОЗХО выпущен в четко рассчитанное время и сопровожден необходимым медийным резонансом:

«Но будем надеяться, что к нему, среди экспертного сообщества и мировой общественности, будут относиться как к пресловутой пробирке Колина Пауэлла, а также, что на основании этого доклада не будет предпринято каких-то новых агрессивных военных или, например, санкционных и иных внешнеполитических действий».

1 Организация запрещена на территории РФ.