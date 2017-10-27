Полиция выловила в Балашихе более 120 мигрантов-нелегалов

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Москва, 27 октября. В ходе проверки правоохранительные органы обнаружили более 120 нелегальных мигрантов в Балашихе. В рамках рейда «Нелегал» сотрудники осмотрели стройки, общежития и торговые рынки.

Всего по результатам проверки было составлено 150 протоколов. За нарушение правил въезда и незаконную трудовую деятельность к административной ответственности привлечены 126 мигрантов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областное управление МВД.

Нелегалам придется заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей, а затем они будут выдворены за пределы России.

Напомним, в начале недели стало известно, что в России могут ужесточить наказание за оформление поддельных документов и аренду жилья и транспорта нелегальным мигрантам.