Украинская компания требует у властей России $1 млн компенсации за катер

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Киев, 27 октября. «Дочка» украинской госкомпании «Укрспецэкспорт» утверждает, что из-за возвращения Крыма в Россию она не может вернуть свой катер и требует от президента России, Госдумы и Совета Федерации возместить ей ущерб.

Компания «Прогресс», специализирующаяся на экспорте и импорте военной продукции, подала иск в Арбитражный суд Москвы, в котором требует от президента России, Госдумы и Совета Федерации возместить им ущерб. Речь идет о скоростном патрульном катере, который стоит на ремонте на предприятии-производителе, расположенном в Крыму, передает Life.

В данной истории не понятно, почему в качестве ответчиков украинская сторона выбрала российские власти, когда речь идет о типовом споре заказчика и производителя. Эксперты предполагают, что данный иск — тактический ход властей Украины.

Как следует из искового заявления, в январе 2012 года «Прогресс» заключил с ОАО «ФСК «Море» из Феодосии договор на строительство и передачу скоростного патрульного катера, заплатив за него почти 8 млн гривен ($1 млн по курсу на тот момент). В сентябре того же года катер был изготовлен и передан заказчику — Управлению госохраны Украины, но в 2013-м после проведения испытаний судно вернулось обратно на завод.

После возвращения Крыма в Россию предприятие-изготовитель вместе с имуществом было национализировано, а на его базе создано российское ФГУП «Судостроительный завод «Море», на территории которого, как утверждает истец, до сих пор и находится объект спора, и владелец не имеет возможности его забрать.

Арбитражный суд Москвы вернул иск, так как установил, что между истцом и ответчиком не было хозяйственных и экономических правоотношений, а в действиях российских властей отсутствует состав правонарушения. Апелляция «Прогресса» была также оставлена без удовлетворения.

Источник в Совете Федерации, знакомый с ходом дела, заявил Life, что таким образом Украина пытается оспорить присоединение Крыма к России:

«Можно предположить, что составлять иск украинской компании помогали юристы, специализирующиеся на американском и английском праве, потому что иск был составлен на манер претензионного права, которое существует на Западе».

В пользу этой версии говорит и сознательный выбор «Прогрессом» не того ответчика, отмечают юристы.